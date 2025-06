Técnico da França define Bola de Ouro e ‘esquece’ de Raphinha

Técnico da França, Didier Deschamps definiu apoio à Ousmane Dembélé na concorrência pela Bola de Ouro e "esqueceu" do Raphinha na disputa. Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que o atacante do PSG possui 100% de apoio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Obviamente, apoio 100% para o Ous (Ousmane Dembélé) para a Bola de Ouro com a temporada que ele está fazendo. Ele merece. Se me perguntarem entre Lamine Yamal e Ous, é 100% Ous - declarou Deschamps.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Dembélé foi o protagonista do PSG na conquista da Champions League, da Ligue 1 e da Copa da França, o que o credenciou como um dos favoritos na disputa pela Bola de Ouro. Em 49 partidas, o jogador marcou 33 gols e contribuiu com 15 assistências.

Além do desempenho pelo PSG, Dembélé busca chegar à final da Nations League com a França em busca do título no domingo (8). Nesta quinta-feira (5), os Bleus encaram a Espanha, em jogo único de semifinal, às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

Dembélé tem apoio de Luis Enrique pela Bola de Ouro

Além do apoio de Didier Deschamps, Dembélé possui o apoio do técnico Luis Enrique em busca da Bola de Ouro. Após a Champions, o comandante do PSG rasgou elogios para o destaque de seu elenco pelo que fez dentro, mas também fora dos gramados.

- Eu daria claramente a Bola de Ouro para o Dembélé, mas não só pelos gols, mas também por como defendeu, como pressionou e trabalhou sem a bola. Dembélé sempre foi um fenômeno, mas tem que saber onde jogar para conseguir sua melhor versão. É um líder exemplar.

Apesar do apoio dos treinadores, a eleição do prêmio da revista "France Football" é feita apenas com participações de jornalistas dos países com seleções no Top 100 do Ranking da Fifa.