O Borussia Dortmund terminou no quarto lugar da Bundesliga 2024-25, longe da disputa pelo título do Campeonato Alemão. Perto da estreia do Mundial de Clubes contra o Fluminense e com a janela de transferências aberta, o time de Dortmund pode buscar nomes parar reforçar o elenco e alcançar seus objetivos na próxima temporada.

Assim como todos os clubes que disputam o Mundial, o Borussia Dortmund viaja para os Estados Unidos com a meta de conquistar o título. No entanto, o clube alemão não está entre os favoritos da Europa para levar o troféu do torneio para casa. Atualmente, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Inter de Milão vivem momentos melhores.

Segundo a imprensa norte-americana, uma das principais possibilidades de reforço para o Borussia Dortmund nos próximos dias é britânica. Jobe Bellingham, irmão mais novo de Jude Bellingham, pode vestir a camisa do clube alemão.

Jobe Bellingham está na mira do Borussia Dortmund (Foto: Divulgação/Instagram)

O jovem de 19 anos joga no setor do meio de campo pelo Sunderland, da Inglaterra. O clube conseguiu o acesso da segunda divisão do futebol inglês para a Premier League, algo que pode tornar a negociação mais complexa. Por outro lado, se a proposto for aceita, Jobe estará seguindo os passos de seu irmão mais velho, que defendeu o time alemão antes de ir para o Real Madrid.

O mercado para o Borussia Dortmund

Segundo a imprensa alemã, o Borussia Dortmund tem pouco orçamento para contratações e não deve gastar tantos recursos em reforços antes do Mundial. Como alternativa, o clube deve abrir mais espaço para jovens das categorias de base para reforçar o time na disputa do torneio.

Além disso, o Dortmund vai tentar seguir com Carney Chukwuemeka no elenco. O meia está emprestado pelo Chelsea até o dia 30 de junho e o clube alemão vai tentar prorrogar o acordo pelo menos até o fim do Mundial de Clubes.

Guirassy comemora um de seus três gols marcados pelo Dortmund sobre o Barcelona (Foto: Pau Barrena/AFP)

Para ter um elenco forte no Mundial de Clubes, o Borussia vai buscar reforços, mas também precisará blindar o elenco de propostas que possam surgir antes do início do torneio. Atual campeão da Champions League, o PSG tem interesse na contratação de Serhou Guirassy. O atacante guineense teve uma grande temporada com o clube alemão, marcando 34 gols e distribuindo nove assistências em 45 jogos.

Jamie Gittens está na mira do Chelsea (Foto: AFP)

Além de Guirassy, Jamie Gittens está na mira do Chelsea. O clube inglês, que também disputa o Mundial de Clubes de 2025, quer contratar o atacante de 20 anos antes do início do torneio. Uma proposta oficial ainda não foi feita, mas o movimento pode acontecer nos próximos dias. Gittens está avaliado em 50 milhões de euros, mais de R$ 322 milhões na cotação atual.

No Grupo F do Mundial, o Borussia Dortmund enfrenta o Fluminense, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Ulsan da Coreia do Sul.