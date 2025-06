Juventus chega ao Mundial com reforço de peso nos bastidores

A Juventus está no Grupo G do Mundial de Clubes da FIFA 2025, ao lado de Manchester City, Wydad Casablanca e Al Ain. A estreia será contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 18 de junho, em Cincinnati. Apesar da classificação via ranking da UEFA, a equipe chega ao torneio cercada de incertezas, especialmente no comando técnico e na estrutura diretiva.

Temporada 2024/25: campanha irregular e mudanças no comando

A temporada 2024/25 foi marcada por instabilidade. Thiago Motta foi demitido em março após uma sequência de resultados decepcionantes, e Igor Tudor assumiu o comando interinamente. Sob sua liderança, a Juventus garantiu a quarta colocação na Serie A e uma vaga na próxima Champions League. No entanto, o futuro de Tudor permanece incerto. O treinador croata afirmou que deseja uma definição antes do início do Mundial, mas a diretoria ainda não tomou uma decisão definitiva. A indefinição impacta diretamente o planejamento para a próxima temporada, incluindo possíveis contratações.

Damien Comolli assume como novo gerente geral

Em meio às mudanças, a Juventus anunciou a contratação de Damien Comolli como novo gerente geral. Comolli traz vasta experiência, tendo atuado em clubes como Tottenham, Liverpool e, mais recentemente, no Toulouse. Sua chegada sinaliza uma reestruturação na gestão esportiva do clube.  

Chiellini retorna ao clube em função executiva

Outra novidade nos bastidores é o retorno de Giorgio Chiellini, ídolo e ex-capitão da equipe. Chiellini vai desempenhar papel ativo nas negociações e na busca por um novo treinador.

Análise do elenco e possíveis reforços

O elenco da Juventus apresenta pontos fortes e áreas que necessitam de reforços:



• Defesa: Bremer, Federico Gatti e Pierre Kalulu formam a base da zaga, mas lesões frequentes têm sido um problema.



• Meio-campo: Manuel Locatelli, Khephren Thuram e Teun Koopmeiners são os principais nomes, mas a falta de profundidade no setor preocupa.



• Ataque: Dušan Vlahović foi o artilheiro da equipe, com 15 gols na temporada. Tim Weah e Weston McKennie também são peças importantes, mas a equipe carece de um atacante de velocidade para complementar o setor ofensivo.

Com a janela especial de transferências aberta até 10 de junho para os clubes participantes do Mundial, a Juventus tem a oportunidade de reforçar o elenco. No entanto, a indefinição sobre o comando técnico pode atrasar ou até impedir novas contratações.

Expectativas para o Mundial

Apesar das incertezas, a Juventus é considerada favorita para avançar às oitavas de final, ao lado do Manchester City. A estreia contra o Al Ain será crucial para as pretensões da equipe no torneio. Com um elenco experiente e a tradição do clube, a Velha Senhora busca superar os desafios internos e fazer uma campanha sólida no Mundial de Clubes.