Jogadores de clubes brasileiros lideram ranking de melhores da partida no Mundial

No Mundial de Clubes da FIFA 2025, o prêmio de Superior Player of the Match — concedido ao melhor jogador de cada partida — foi um dos elementos que mais movimentaram a torcida global. A escolha é feita por votação popular, organizada pela FIFA em parceria com a cervejaria Michelob Ultra. Durante cada jogo do torneio, torcedores do mundo inteiro podem votar no destaque da partida entre os 60 e 88 minutos, por meio da plataforma FIFA+. O vencedor recebe o troféu oficial, entregue ainda em campo, com base exclusivamente na opinião dos fãs, independentemente do resultado da partida.

Ao todo, dezenas de jogadores foram reconhecidos ao longo do torneio, mas apenas quatro venceram o prêmio de melhor da partida mais de uma vez — e todos atuam por clubes brasileiros: Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Jhon Arias (Fluminense) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo). Os quatro foram peças importantes em seus respectivos times e assumiram papel de destaque durante a campanha no Mundial.

Além do desempenho em campo, o fato de apenas jogadores ligados ao futebol brasileiro repetirem a conquista também pode refletir o alto nível de engajamento da torcida brasileira, historicamente ativa nas votações populares organizadas pela FIFA.

Posições mais premiadas

Essa tendência se confirma na análise por posição: 21 prêmios foram para atacantes e 20 para meias, enquanto defensores e goleiros ficaram em segundo plano. O público tende a valorizar jogadores decisivos, próximos do gol, que protagonizam lances de efeito e impactam diretamente no resultado — mesmo que sua equipe não vença.

Os prêmios se concentraram fortemente entre os jogadores ofensivos:

Atacantes – 21 prêmios

Meias – 20 prêmios

Goleiros – 3 prêmios

Zagueiros – 2 prêmios

Laterais – 2 prêmios

Entre os clubes com mais premiados, Inter Miami, Flamengo, Manchester City, Fluminense e Real Madrid lideraram com três indicações cada. Em seguida, vêm Palmeiras, Botafogo, PSG, Benfica, Chelsea, Bayern, Dortmund, Juventus e Al Hilal, com dois prêmios. Esses dados apontam para o bom desempenho coletivo, mas também para a capacidade desses clubes de gerar ídolos capazes de mobilizar votos internacionalmente — ou, no caso dos brasileiros, por uma base de fãs extremamente ativa.

Também houve casos em que jogadores foram premiados mesmo em partidas sem vitória, como Sergio Ramos (Monterrey), Luis Suárez (Inter Miami) e Christian Gray (Auckland City), o que demonstra que a votação popular considerou não apenas quem venceu, mas quem foi mais marcante em campo.

Por outro lado, clubes como LAFC, Pachuca, Wydad AC, Seattle Sounders e Ulsan HD não tiveram nenhum atleta premiado, o que pode indicar desempenhos mais apagados ou falta de engajamento popular nas votações.

🌎 Nacionalidades com mais prêmios

Em termos de nacionalidade, o domínio sul-americano é evidente: Argentina lidera com 7 prêmios, seguida por Brasil (6), Inglaterra (5), Uruguai (4), além de Espanha, França e Portugal com 2 a 3 cada. O protagonismo de brasileiros, argentinos e uruguaios reafirma o peso técnico e cultural da América do Sul no futebol mundial — e, especialmente neste caso, também sua presença ativa no ambiente digital das votações populares promovidas pela FIFA.

A lista é liderada por países sul-americanos e europeus, com destaque para:

Argentina – 7 premiações

Brasil – 6 premiações

Inglaterra – 5 premiações

Uruguai – 4 premiações

Espanha e França – 3 cada

Portugal, Colômbia e Marrocos – 2 cada