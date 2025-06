Brasil lidera? Veja ranking de premiação por país no Mundial de Clubes

A fase de grupos do Mundial de Clubes chegou ao fim, e o início do mata-mata marca também uma nova fase na corrida financeira do torneio. A Fifa paga valores milionários por desempenho, e os clubes brasileiros estão entre os que mais faturaram até agora na competição.

A divisão das premiações segue dois critérios principais:

🔹 Cota fixa de participação, que varia por continente

🔹 Bônus por desempenho, como vitórias, empates e classificação

Cada vitória na fase de grupos valeu US$ 2 milhões, empate garantiu US$ 1 milhão e a classificação às oitavas rendeu mais US$ 7,5 milhões. A vaga nas quartas vale outros US$ 13,25 milhões.

💸 Ranking de premiação por país

Com quatro representantes (Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense), o Brasil já arrecadou US$ 99,34 milhões até aqui, sendo o país com maior número de clubes e o maior faturamento.

Veja abaixo a lista completa com os países que mais receberam da Fifa até o momento:

País Total (US$) Clubes Brasil 99,34 mi Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense Inglaterra 89,85 mi Manchester City, Chelsea Alemanha 84,24 mi Bayern, Borussia Dortmund Espanha 70,11 mi Real Madrid, Atlético de Madrid Itália 68,07 mi Internazionale, Juventus Portugal 47,04 mi Benfica, Porto França 42,77 mi PSG EUA 31,6 mi Inter Miami, LAFC, Seattle Sounders

📊 Premiação dos clubes brasileiros

Clube Premiação (US$) Flamengo 27,71 mi Botafogo 26,71 mi Palmeiras 26,71 mi Fluminense 18,21 mi

📍 Expansão global e equilíbrio financeiro

Ao todo, 32 clubes participaram da competição, mas os países com múltiplos representantes — como Brasil, Inglaterra, Alemanha e Itália — dominam a premiação até agora. O Brasil, mesmo sem ter os maiores salários ou valores de elenco, se destaca pela regularidade em campo.

Com as oitavas de final já em disputa, a expectativa é que os valores cresçam ainda mais. A premiação pode chegar a até US$ 40 milhões para o campeão, e o desempenho nos próximos jogos será decisivo para definir o país mais rentável do torneio.

