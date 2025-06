Fluminense x Inter de Milão: veja valores dos ingressos para oitavas do Mundial

Fluminense e Inter de Milão se enfrentam na segunda-feira, dia 30 de junho, às 16h (de Brasília). O jogo será decisivo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes e acontece no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

As vendas começaram nesta quinta-feira, dia 26 de junho, na parte da manhã. A venda para setores do Fluminense vai até sábado (28), às 10h do horário local e 11h, no horário de Brasília.

Para comprar ingresso, o torcedor deve acessar o site clubfans-fcwc25.tickets.fifa.com, clicar em “Club Fans” e utilizar o código FLUMINENSEFC. Cada torcedor, seja sócio ou não, pode adquirir até dez ingressos.

continua após a publicidade

➡️ Casa das Laranjeiras reabre para decisão do Fluminense no Mundial

Torcida do Fluminense tem comparecido em peso nos jogos deste Mundial (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Veja os valores para a decisão do Fluminense

Club Fans Value Tier: US$ 35

Club Fans Lower Tier: US$ 153

Fluminense no Mundial

O Tricolor busca uma vaga nas quartas de final da competição. Na fase de grupos, os comandados de Renato Gaúcho terminaram na segunda colocação. O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Borussia Dortmund, venceu o Ulsan HD por 4 a 2 e também empatou com o Mamelodi Sundowns.

O rival será a Inter de Milão. O clube italiano terminou na vice-liderança da Champions League e do campeonato nacional. A equipe se classificou como primeiro colocado no Grupo E, com sete pontos, à frente de Monterrey, Urawa Reds e River Plate.