Quando zeram os cartões amarelos do Mundial de Clubes? Entenda regulamento

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica cumprem suspensão automática ao receberem dois cartões amarelos. Mas e os jogadores que receberam apenas um cartão e estão "pendurados"? Quando eles se veem livres deste cartão amarelo e ficam zerados? O Lance! explica.

O que o regulamento diz sobre dois cartões amarelos?

Cartões amarelos únicos na competição serão cancelados após as quartas de final. Ou seja, jogadores que concluíram os jogos das quartas de final sem receber o segundo amarelo, terão as punições zeradas para a semifinal.

Os jogadores que receberem o segundo cartão amarelo nas quartas de final, cumprem suspensão automática e, em caso de classificação de sua equipe, retornam na final da competição.

- Se um jogador ou dirigente de equipe receber duas advertências durante duas partidas diferentes,

ele será automaticamente suspenso da partida subsequente de sua equipe - determina o regulamento do Mundial de Clubes da Fifa.

🟨🐷Pendurados do Palmeiras:

No plantel do Palmeiras, seis atletas foram advertidos uma vez nos dois primeiros jogos do Mundial: Felipe Anderson, Giay, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Piquerez e Richard Ríos, além do técnico Abel Ferreira.

O treinador português, Felipe Anderson e o capitão Gustavo Gómez foram advertidos com cartão amarelo no empate sem gols diante do Porto. Já Richard Ríos, Piquerez, Giay e Raphael Veiga receberam a punição na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira.

🟨⚫Pendurados do Botafogo:

Preocupação para Renato Paiva, dos quatro pendurados do Botafogo, três dele são do setor defensivo: Alexander Barboza, Gregore e Cuiabano. O recém-chegado Joaquín Correa também recebeu cartão amarelo.

🟨🟢Pendurados do Fluminense:

O Fluminense passou ileso de cartões amarelos na vitória contra o Hulsan Hyundai, mas teve dois advertidos na estreia contra o Borussia Dortmund: o meia Nonato e o volante Matheus Martinelli.

🟨🔴Pendurados do Flamengo:

No elenco Rubro-Negro, Bruno Henrique foi advertido com um cartão amarelo no duelo contra o Esperánce. Contra o Chelsea, Gerson, Gonzalo Plata e Pulgar entraram para o grupo de jogadores pendurados do Flamengo.

