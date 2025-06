Esta segunda-feira (23), movimentou as cartas do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, com grandes jogos do Mundial de Clubes: Atlético de Madrid x Botafogo e Inter Miami x Palmeiras. O tarólogo mexeu seu baralho e contou aos espectadores o que vem pela frente para os brasileiros no Mundial. Confira;

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🔴Atlético de Madrid x 🔥Botafogo

- Vemos muito desempenho por parte do Atlético de Madrid, que deve encontrar boas alternativas no jogo contra o Botafogo. Deve propor algo diferente, propor jogo, marcar firme, mas saindo pro jogo. A carta transmite coragem e inovação - começou.

- A primeira carta do Botafogo é a da temperança, que transmite muita fluidez. O Botafogo vai precisar ter certa prudência com o jogo, saber medir a temperatura. Não vejo o Botafogo totalmente recuado, deve procurar saídas rápidas, como mostra a carta do rei - expilcou.

continua após a publicidade

- Pelas cartas, vemos neste jogo muito equilíbrio energético. Temos uma grande possibilidade de empate. As cartas de ambos os times estão muito boas, com um equilíbrio muito forte, mas com leve superioridade do Atlético de Madrid - previu.

Julián Alvarez é um dos destaques do Atlético de Madrid e deve enfrentar o Botafogo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

➡️ Botafogo x Atlético de Madrid: jornalista elege 11 ideal e alega ‘prateleiras diferentes’

🟢Palmeiras x Inter Miami💗

- Inter Miami recebeu as cartas do julgamento. Eu os vejo muitos perigos dentro do jogo. O Palmeiras não pode deixar os jogadores sozinhos. O Palmeiras recebeu a carta da morte, podendo ter inclusive perda de jogadores (por lesão ou expulsão). O alviverde deve se distribuir bem no jogo. Vai ser um jogo solto, aberto, com ambas as equipes buscando jogo. Eu vejo as cartas do Inter Miami melhores - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Campeão mundial ironiza fala de Messi sobre o Palmeiras: ‘Mentindo bem’