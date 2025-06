Mundial: Globo define equipe para os jogos decisivos de Palmeiras e Botafogo

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes começa nesta segunda-feira (23). Para a ocasião, a Rede Globo montou um esquema especial para as transmissões do momento decisivo da competição. Na atual fase, 16 times vão terminar classificados para as oitavas de final. Os quatro clubes brasileiros entram em campo entre os dias 23 e 25 de junho nos Estados Unidos, onde a competição acontece até 13 de julho.

Botafogo

O primeiro time nacional a decidir o futuro no torneio é o Botafogo. A equipe do técnico Renato Paiva enfrenta o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, na Califórnia, pelo Grupo B. Para a ocasião, o a narração será de Everaldo Marques e os comentários de Ana Thais e Roger Flores.

Palmeiras

No mesmo dia, o Palmeiras também entra em campo para enfrentar o Inter Miami, pelo Grupo A. A partida decisva do Alviverde acontece em Miami, às 22h (de Brasília). Luis Roberto comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Júnior e Caio Ribeiro.

Flamengo

Na terça-feira (24), será a vez do Flamengo entrar em campo. O time de Filipe Luís já se encontra classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes no Grupo D. O confronto contra o LA FC será apenas protocolar, e acontece às 22h (de Brasília), em Miami. No confronto, Luis Roberto volta a comandar as emoções na transmissão da Globo, mas desta vez terá ao lado Diego Ribas e Junior, ex-jogadores do Rubro-negro.

Fluminense

Por fim, o Fluminense será o último brasileiro a disputar a vaga. Presente no Grupo F, o Tricolor decide a vaga contra o Mamelodi, da África do Sul, às 16h (de Brasília), também em Miami. Renata Silveira narra a partida e os comentários serão de Junior e Roger Flores.

Mundial de Clubes

Para a cobertura do evento, a Globo enviou mais de 40 profissionais aos Estados Unidos. O sportv transmite todos os 63 jogos do torneio, com pré-jogos especiais e participação de embaixadores que são ex-jogadores dos clubes brasileiros.