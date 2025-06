Botafogo e Palmeiras podem se juntar ao Flamengo (já classificado) nesta segunda-feira (23). Com as classificações encaminhadas, os três clubes podem encerrar o dia garantidos nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Porém, para o comentarista da Globo e ex-jogador, Caio Ribeiro, um deles vai sofrer para conquistar a vaga.

- O Botafogo vai sofrer um jogo duro contra um gigante europeu (Atlético de Madrid), um time muito forte, que vai jogar a sobrevivência na competição. Mas acho que tanto Palmeiras quanto Botafogo passam para as oitavas de final. O Palmeiras com um pouquinho mais de tranquilidade - comentou Caio Ribeiro, durante a transmissão de Real Madrid x Pachuca.

Futuro do Botafogo

A vitória histórica do Botafogo em cima do PSG na última de quinta-feira (20) colocou o Glorioso em vantagem na "grupo da morte" do Mundial de Clubes da Fifa e mais perto de uma vaga nas oitavas de final. Agora os alvinegros podem perder por uma diferença mínima para o time de Diego Simeone para avançar para a próxima fase.

