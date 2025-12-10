Prorrogação ou pênaltis: o que acontece se o Flamengo empatar no Mundial?
Entenda a regra que a Fifa impôs para o Mundial em caso de empate
O Flamengo estreia no Mundial da Fifa nesta quarta-feira (10), no Catar, diante do Cruz Azul, no duelo chamado de "Derby das Américas". Além da tradição dos clubes, a partida vale bem mais do que a classificação: quem avançar já conquista um dos troféus distribuídos fase a fase pelo novo formato do torneio. Mas a pergunta é: se houver empate, é prorrogação ou pênalti? O Lance! te explica.
O que acontece se houver empate no tempo normal?
Diferentemente de competições que usam critérios como ranking da Fifa ou vantagem por confederação, o Mundial adota apenas métodos de campo para definir o vencedor. Se Cruz Azul e Flamengo terminarem empatados nos 90 minutos, o jogo irá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos cada. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.
O mesmo valerá para os demais confrontos. Se o Flamengo avançar, irá encarar o Pyramids, no sábado, pela Copa Challenger da Fifa, e o PSG, na próxima quarta-feira, na final da Copa Intercontinental, anteriormente chamado de Mundial de Clubes. Veja como chegam os adversários do Rubro-Negro.
Confira informações sobre a partida entre Cruz Azul x Flamengo
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar)
👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;
🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;
🖥️ VAR: Fedayi San
Cruz Azul e Flamengo disputam o "Derby das Américas" nesta quarta-feira (10). O jogo está marcado para às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (Catar), e terá transmissão ao vivo da TV Globo (televisão aberta), SporTV (televisão fechada), CazéTV, Ge TV e Fifa+ (streaming). ➡️Clique para assistir no SporTV
Se vencer os mexicanos, o Flamengo enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).
