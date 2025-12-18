A derrota do Flamengo para o Paris Saint-Germain, na final do Mundial de Clubes, vai ficar eternizada como a partida que consagrou um personagem até então pouco conhecido. O goleiro Safonov é um total coadjuvante em meio ao estrelado time francês, mas defendeu quatro cobranças de pênalti. Agora... quanto ele vale?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A resposta é: € 15 milhões. Na conversão atual, R$ 97,2 milhões que podem até parecer uma quantia volumosa, mas, na equipe francesa, o goleiro russo é apenas o 21º jogador mais caro. Isso de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Noutra medida, Safonov é o quarto mais barato do elenco do PSG. Ele tem 26 anos, enquanto os três atletas de menor valor não têm nem 20. Ou seja: o herói francês/vilão rubro-negro viveu uma noite tão épica quanto surpreendente.

continua após a publicidade

O elenco todo do Paris Saint-Germain está avaliado em € 1,19 bilhão. Os jogadores de maior valor de mercado, atualmente, são: Vitinha e João Neves (€ 110 milhões) e Dembélé, atual melhor jogador do mundo.

Quem é ele?

Revelado pelo Krasnodar em 2017, Matvey Safonov ganhou projeção no futebol europeu após boas atuações na Rússia e foi eleito o melhor goleiro da liga do país na temporada 2023/24, desempenho que motivou sua contratação pelo PSG para a temporada 2024/25.

continua após a publicidade

Mesmo considerado reserva, Safonov passou a receber oportunidades recentes. Ele assumiu a titularidade após Chevalier sofrer uma lesão no tornozelo e foi escalado nas partidas contra Rennes, Athletic Bilbao e Metz, esta última com o francês já à disposição no banco. Nos três jogos, sofreu dois gols diante do Metz e não foi vazado contra Athletic Bilbao e Rennes.

Leia mais sobre a história de Safonov aqui.