Quanto vale Safonov? Saiba o valor de mercado do vilão do Flamengo no Mundial

Goleiro russo foi o destaque da partida que terminou com título do PSG

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
18/12/2025
17:01
Matvey Safonov foi o herói do PSG contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
imagem cameraSafonov defendeu quatro cobranças de pênaltis contra o Flamengo
  • Matéria
  • Mais Notícias

A derrota do Flamengo para o Paris Saint-Germain, na final do Mundial de Clubes, vai ficar eternizada como a partida que consagrou um personagem até então pouco conhecido. O goleiro Safonov é um total coadjuvante em meio ao estrelado time francês, mas defendeu quatro cobranças de pênalti. Agora... quanto ele vale?

A resposta é: € 15 milhões. Na conversão atual, R$ 97,2 milhões que podem até parecer uma quantia volumosa, mas, na equipe francesa, o goleiro russo é apenas o 21º jogador mais caro. Isso de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Noutra medida, Safonov é o quarto mais barato do elenco do PSG. Ele tem 26 anos, enquanto os três atletas de menor valor não têm nem 20. Ou seja: o herói francês/vilão rubro-negro viveu uma noite tão épica quanto surpreendente.

O elenco todo do Paris Saint-Germain está avaliado em € 1,19 bilhão. Os jogadores de maior valor de mercado, atualmente, são: Vitinha e João Neves (€ 110 milhões) e Dembélé, atual melhor jogador do mundo.

Quem é ele?

Revelado pelo Krasnodar em 2017, Matvey Safonov ganhou projeção no futebol europeu após boas atuações na Rússia e foi eleito o melhor goleiro da liga do país na temporada 2023/24, desempenho que motivou sua contratação pelo PSG para a temporada 2024/25.

Mesmo considerado reserva, Safonov passou a receber oportunidades recentes. Ele assumiu a titularidade após Chevalier sofrer uma lesão no tornozelo e foi escalado nas partidas contra Rennes, Athletic Bilbao e Metz, esta última com o francês já à disposição no banco. Nos três jogos, sofreu dois gols diante do Metz e não foi vazado contra Athletic Bilbao e Rennes.

Leia mais sobre a história de Safonov aqui.

Matvey Safonov em ação durante empate do PSG contra o Athletic Bilbao pela Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)
Quanto vale Safonov? Saiba o valor de mercado do vilão do Flamengo no Mundial (Foto: Cesar MANSO / AFP)

