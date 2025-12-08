O Flamengo conquistou a Libertadores na última semana, em Lima, e, além do tetracampeonato, o clube carioca garantiu vaga na Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes. Para conquistar mais um título na temporada, o Rubro-Negro tem três adversários pela frente: Cruz Azul, do México, Pyramids, do Egito, e o PSG, da França.

Mas como chegam os clubes para as decisões do Intercontinental? O Lance! preparou uma apresentação dos adversários que o Flamengo terá pela frente para se tornar campeão da Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputada em Doha, no Catar.

Cruz Azul, a ameaça mexicana

✒️Por Emive Ferreira

Atual campeão da Concachampions e terceiro colocado no Apertura, o Cruz Azul chega ao Intercontinental com campanha sólida. São 20 jogos na temporada, 36 gols marcados, 23 sofridos e seis partidas sem levar gols. A equipe tem estilo dominante com média de posse de 57,2%.

O ataque tem como referência o uruguaio Gabriel Fernández, artilheiro com nove gols, seguido por Ángel Sepúlveda, que balançou a rede sete vezes. No meio, Carlos Rodríguez comanda as ações, liderando o time em assistências e criação de chances. No entanto, terá um desfalque de peso para o Dérby das Américas: zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco, titular da equipe e nome presente nas convocações da Seleção Mexicana.

No ano, o clube conquistou seu sétimo troféu continental com uma campanha firme contra adversários dos EUA, Canadá e México. Também carrega histórico favorável em amistosos contra o Flamengo nos anos 1980, lembrado recentemente pela imprensa local.

Elenco do Cruz Azul que deve enfrentar o Flamengo no Dérby das Américas (Foto: Reprodução/Fifa)

Pyramids, equilíbrio no futebol africano

Atual campeão da Liga dos Campeões da CAF e segundo colocado do Campeonato Egípcio, o Pyramids se classificou para a Copa Challenger Fifa após derrotar o Auckland City FC, campeão da Champions da OFC, e o Al Ahli, da Arábia Saudita, representante da Liga dos Campeões Elite da AFC, e aguarda o vencedor do Dérby das Américas para saber se irá avançar e enfrentar o PSG, grande finalista da Copa Intercontinental.

O Pyramids FC vive uma temporada marcada por consistência, domínio territorial e grande solidez defensiva em praticamente todas as competições que disputou. No Campeonato Egípcio, apresentou sua melhor versão: controle de posse acima de 60%, média de quase dois gols por partida e uma defesa extremamente segura, com sete jogos sem sofrer gols e pouquíssimos erros individuais.

Mesmo tendo oscilado nas demais competições que disputou, o conjunto da temporada evidencia regularidade tática, força coletiva e um modelo de jogo baseado em volume, pressão controlada e maturidade com a bola.

O clube chega ao momento decisivo do calendário como um time confiável, difícil de ser pressionado e competitivo contra qualquer adversário. Combina posse qualificada, alta intensidade defensiva e capacidade de criação, sustentada por um ataque de grande volume e presença constante na área rival. A base de desempenho indica uma equipe pronta para disputar títulos.

Jogadores do Pyramids comemoram vitória sobre o Auckland City na Copa Intercontinental (Foto: Reprodução/Fifa)

Além disso, é um time que cresceu dentro da temporada, acumulou desempenho positivo em diferentes contextos e se coloca como um dos mais equilibrados e maduros do futebol africano na atualidade. Concluindo, a temporada do Pyramids mostra um time forte, dominante em posse, muito seguro defensivamente e altamente organizado.

Controla ritmos, mantém a bola e cria chances através de movimentações. Não oferece chances claras para o adversário protegendo muito bem a sua área. Um ponto principal é que mantém identidade contra qualquer clube que esteja enfrentando.

Os principais nomes do elenco são Fiston Mayele, que garantiu vaga na Copa Intercontinental ao marcar três gols nas fases eliminatórias, e Mostafa Ziko. Dentre os jogadores, apenas um brasileiro: o centroavante Ewerton.

Principais números

Posse média geral: 55%–61% Acerto de passes acima de 80% Muitos jogos sem sofrer gols Dribles certos: média entre 6 e 9 por jogo Gols majoritariamente de dentro da área Saída de bola extremamente segura (90–93% de acerto no próprio campo) Análise com base nos números do Sofascore

PSG, campeão da Europa e vice-campeão do mundo

O PSG viveu uma temporada 2024/25 histórica, coroada com o inédito título da Champions League ao golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final - que resultou na classificação à final da Copa Intercontinental - além da conquista da tríplice coroa doméstica - Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França.

Já em 2025/26, a equipe volta a figurar entre os favoritos ao cenário internacional: embora tenha ficado com o vice no Mundial de Clubes ao ser derrotado pelo Chelsea, o clube recuperou a moral ao vencer a Supercopa da Uefa sobre o Tottenham.

Na atual temporada, é o 2° colocado na fase de liga da Champions League, atrás apenas do Arsenal com 100% de aproveitamento, classificando-se às oitavas, além de também ser vice-líder do Francês. O PSG ainda tem outras competições pela frente, sendo a última - para fechar o ano - a final do antigo Mundial de Clubes.

O elenco do time francês é repleto de destaques. Um deles é o atual Bola de Ouro, premiação entregue pela revista France Football, o atacante Ousmane Dembélé. Outro nome é Désiré Doué, eleito Golden Boy de 2025.

Além deles, os brasileiros Marquinhos e Lucas Beraldo, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Barcola e Kvaratskhelia também formam um elenco estrelado do PSG. No entanto, há a possibilidade de o técnico Luis Enrique não usar força máxima para as disputas devido aos compromissos no próximo ano.

Data, horário e local dos jogos do Flamengo na Copa Intercontinental

Dérbi das Américas da Fifa

10 de dezembro (quarta-feira) - Cruz Azul x Flamengo, em Doha (Catar), às 14h de Brasília

13 de dezembro (sábado) - Pyramids FC x vencedor do Dérbi das Américas, em Doha (Catar) às 14h de Brasília

17 de dezembro (quarta-feira) - PSG x vencedor da Copa Challenger, em Doha (Catar), ainda sem horário definido.

