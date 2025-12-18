Camisa de algoz do Flamengo vira item disputado por fãs em leilão; veja valores
Goleiro do PSG defendeu quatro pênaltis na decisão da Copa Intercontinental
A camisa usada por Matvei Safonov na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo se transformou em um item cobiçado por torcedores e colecionadores ao redor do mundo. A peça, utilizada pelo goleiro do PSG na decisão disputada no Catar, está sendo leiloada pela MWS, maior plataforma especializada em camisas usadas em jogos e parceira oficial do clube francês.
Autografado pelo arqueiro russo, o uniforme já recebeu lances que ultrapassam a marca de R$ 9 mil. O leilão foi aberto imediatamente após o apito final da partida e seguirá disponível para novos lances até o dia 24 de dezembro. Interessados — inclusive do Brasil — podem se cadastrar no site oficial da plataforma para participar da disputa.
Safonov foi o grande nome da conquista intercontinental do PSG. Após empate em 1 a 1 , o goleiro defendeu quatro cobranças na disputa por pênaltis e garantiu o título inédito ao clube francês, ganhando repercussão internacional pela atuação decisiva.
Quem é Safonov, herói do PSG contra o Flamengo no Mundial?
O PSG superou o Flamengo por 2 a 1 nos pênaltis na tarde da última quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha. Safonov defendeu as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, sendo o principal personagem da decisão após o empate por 1 a 1 no tempo normal, que se manteve na prorrogação.
Revelado pelo Krasnodar, em 2017, Matvei Safonov construiu sua reputação no futebol russo antes de chamar a atenção do mercado europeu. Ele foi eleito o melhor goleiro da liga da Rússia na temporada 2023/24, desempenho que levou o PSG a investir cerca de 20 milhões de euros em sua contratação para a temporada 2024/25.
Inicialmente tratado como reserva, o goleiro ganhou espaço após uma lesão no tornozelo de Chevalier. Safonov foi titular contra Rennes, Athletic Bilbao e Metz, sofrendo apenas dois gols neste período e mantendo boas atuações, o que reforçou sua confiança dentro do elenco.
