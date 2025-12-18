menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Camisa de algoz do Flamengo vira item disputado por fãs em leilão; veja valores

Goleiro do PSG defendeu quatro pênaltis na decisão da Copa Intercontinental

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
18:41
Matvey Safonov em ação durante empate do PSG contra o Athletic Bilbao pela Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)
imagem cameraMatvey Safonov em ação durante empate do PSG contra o Athletic Bilbao pela Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias


A camisa usada por Matvei Safonov na final da Copa Intercontinental contra o Flamengo se transformou em um item cobiçado por torcedores e colecionadores ao redor do mundo. A peça, utilizada pelo goleiro do PSG na decisão disputada no Catar, está sendo leiloada pela MWS, maior plataforma especializada em camisas usadas em jogos e parceira oficial do clube francês.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Autografado pelo arqueiro russo, o uniforme já recebeu lances que ultrapassam a marca de R$ 9 mil. O leilão foi aberto imediatamente após o apito final da partida e seguirá disponível para novos lances até o dia 24 de dezembro. Interessados — inclusive do Brasil — podem se cadastrar no site oficial da plataforma para participar da disputa.

continua após a publicidade

Safonov foi o grande nome da conquista intercontinental do PSG. Após empate em 1 a 1 , o goleiro defendeu quatro cobranças na disputa por pênaltis e garantiu o título inédito ao clube francês, ganhando repercussão internacional pela atuação decisiva.

Matvey Safonov foi o herói do PSG contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Matvei Safonov foi o herói do PSG contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Quem é Safonov, herói do PSG contra o Flamengo no Mundial?

O PSG superou o Flamengo por 2 a 1 nos pênaltis na tarde da última quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha. Safonov defendeu as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, sendo o principal personagem da decisão após o empate por 1 a 1 no tempo normal, que se manteve na prorrogação.

continua após a publicidade

Revelado pelo Krasnodar, em 2017, Matvei Safonov construiu sua reputação no futebol russo antes de chamar a atenção do mercado europeu. Ele foi eleito o melhor goleiro da liga da Rússia na temporada 2023/24, desempenho que levou o PSG a investir cerca de 20 milhões de euros em sua contratação para a temporada 2024/25.

Inicialmente tratado como reserva, o goleiro ganhou espaço após uma lesão no tornozelo de Chevalier. Safonov foi titular contra Rennes, Athletic Bilbao e Metz, sofrendo apenas dois gols neste período e mantendo boas atuações, o que reforçou sua confiança dentro do elenco.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias