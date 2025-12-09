Possível rival do Flamengo no Mundial sofre susto em viagem de avião

Possível rival do Flamengo no Mundial, o PSG sofreu um susto em viagem de avião para a Espanha, onde encara o Athletic Bilbao, pela Champions League. O voo da equipe encontrou instabilidade para pousar devido a uma passagem por uma massa de ar turbulenta, segundo a "RMC Sport".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A aproximação com a pista foi considerada muito difícil com o piloto sendo forçado a inclinar a aeronave lateralmente antes de corrigi-la no último momento para pousar em segurança. Apesar disso, o elenco chegou bem para o confronto que será disputado na quarta-feira (10).

continua após a publicidade

Após o compromisso contra o Athletic Bilbao, o PSG encara o Metz, no sábado (13), antes da viagem para o Mundial. A equipe de Luis Enrique está classificada automaticamente para a decisão e fará apenas um jogo no dia 17 de dezembro.

No Intercontinental, o Flamengo inicia sua trajetória diante do Cruz Azul, nesta quarta-feira (10). Em caso de vitória, o Rubro-Negro enfrenta o Pyramids, do Egito, na semifinal, e luta por uma vaga na final contra os franceses.

continua após a publicidade

PSG tem dúvidas para o Mundial

O PSG chega com dúvidas para o Mundial com jogadores que seguem em recuperação de lesões. O lateral-direito Hakimi não disputará o Intercontinental visando a Copa Africana de Nações, enquanto Dembélé e Doué também não estão certos na competição.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.