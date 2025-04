O presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou que a entidade está planejando um jogo decisivo entre Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e Club América, do México, para definir quem ocupará a vaga do Club León no Mundial de Clubes de 2025. A decisão sobre a exclusão do León, que ocorreu devido a regras de propriedade de múltiplos clubes, ainda depende do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), e a FIFA se comprometeu a respeitar o veredito final, que está marcado para o dia 23 de abril. Se a exclusão for mantida, o vencedor do playoff entre Los Angeles FC e Club América ocupará a vaga no grupo do Flamengo no Mundial.

continua após a publicidade

A intenção da FIFA é realizar o jogo entre o time que perdeu a final da Liga dos Campeões da CONCACAF, o Los Angeles FC, e o próximo time na classificação, o Club América, do México.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- O que estamos considerando é que, se o CAS confirmar a decisão do Comitê de Apelações, a intenção da FIFA é realizar uma partida, um playoff, entre o time que perdeu a final da Liga dos Campeões da CONCACAF, o Los Angeles FC, e o próximo time no ranking, o América - afirmou Infantino aos jornalistas no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, na última segunda-feira (14).

Gianni Infantino durante visita a Atlanta, uma das cidades-sede do Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Reprodução/FIFA)

Até o momento, o grupo D do Mundial conta com Flamengo, Espérance, da Tunísia, e Chelsea, da Inglaterra. O torneio ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, reunindo os melhores clubes do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️Você sabe qual é o elenco mais valioso do Mundial de Clubes? Confira o ranking

Confira os jogos do Grupo D do Mundial de Clubes

🌏 Chelsea (ING) x A definir

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Atlanta

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Espérance (TUN) x A definir

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

🌏 Chelsea (ING) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia