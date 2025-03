Mundial: TAS define data para julgar exclusão do León no grupo do Flamengo

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) marcou para 23 de abril, em Madri, o julgamento sobre a exclusão do León do Mundial de Clubes da Fifa. O recurso foi apresentado pelo clube mexicano.

A decisão envolve o Alajuelense, da Costa Rica, que acionou o TAS alegando um “conflito de interesses” do León devido à ligação com o Grupo Pachuca.

A exclusão do León, do México, do Mundial de Clubes da FIFA impactou diretamente o Flamengo, um dos quatro representantes brasileiros no Mundial, que aguarda a definição de seu adversário no grupo, que já conta com Chelsea e Espérance de Tunis.

Entenda o contexto envolvendo o León

O León foi excluído do Mundial pela Fifa por um possível “conflito de interesses”: o clube pertence ao mesmo dono do Pachuca, também do México.

A decisão da entidade máxima do futebol foi tomada com base em uma regra que determina que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição".

Recentemente, o presidente do Grupo Pachuca se reuniu com representantes da Fifa para explicar que as equipes são geridas de maneira independente, mas não obteve sucesso em reverter a decisão.

Além das equipes mais conhecidas, como Pachuca e León, ambos do México, o Grupo Pachuca também administra o Mineros de Zacatecas e os Coyotes de Tlaxcala, também do futebol mexicano. No cenário internacional, o grupo tem presença na Argentina, com o Talleres, e no Chile, com o Everton.