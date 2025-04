Bernardo Silva, do Manchester City, foi ligado a um novo clube para a próxima janela de transferências europeia. Segundo o jornal português "A Bola", o Benfica tem como intenção reforçar o plantel atualmente comandado por Bruno Lage, ex-Botafogo, com o futebol do meio-campista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A intenção da diretoria encarnada é adquirir o central no curto mercado antes do Mundial de Clubes. Os lusitanos estarão na disputa da competição, qualificados através de uma das vagas do ranking da Uefa, e terão um grupo pesado, com Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland City.

continua após a publicidade

Em agosto de 2023, Bernardo costurou uma renovação de contrato com os Cityzens, e seu vínculo atual expira ao final do primeiro semestre de 2026. De acordo com o site "Transfermarkt", o camisa 20 está avaliado em 45 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões na cotação atual), cinco a menos do que foi pago em 2017 junto ao Monaco.

Com a breve expiração do contrato, o Manchester pode forçar uma venda para não perder o jogador de graça no próximo ano. O período excepcional liberado pela Fifa para contratações antes do Mundial deve durar nos primeiros dez dias de junho; no dia 14, acontece o primeiro jogo do torneio, entre o Al-Ahly (EGI) e o Inter Miami de Lionel Messi.

continua após a publicidade

➡️ Pep Guardiola comete gafe em coletiva do Manchester City

Silva foi uma das primeiras contratações da era de Pep Guardiola. Na primeira temporada do espanhol no futebol inglês, o meia foi um dos destaques da equipe francesa que derrubou o City nas oitavas de final da Champions League, e logo depois, foi adquirido. Desde então, o atleta se tornou um pilar da equipe e viveu momentos especiais, como os seis troféus de Premier League e a primeira Champions da história do clube.

🔢 Números de Bernardo Silva pelo Manchester City

⚽ 396 jogos

🥅 69 gols

📤 71 assistências

🏆 Títulos: seis troféus de Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24); dois troféus de FA Cup (2018-19 e 2022-23); quatro troféus de EFL Cup (2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21); três troféus de Supercopa da Inglaterra (2018, 2019 e 2024); Champions de 2022-23; Supercopa da Uefa de 2023; e Mundial de Clubes de 2023.