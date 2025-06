De férias após deixar a Juventus e não ser contratado por nenhum time antes do Mundial de Clubes, Paul Pogba voltou a agitar a web. O craque apareceu em uma foto utilizando a camisa I do Real Madrid, designada para a disputa da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Paul Pogba posa com camisa do Real Madrid em meio à disputa do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, a foto agitou a torcida merengue, que levantou as possibilidades de uma contratação na janela do verão europeu. Entretanto, até o momento, não há sequer sombra de conversas entre as partes. Paul, inclusive, costuma utilizar camisas de diversos clubes do mundo; mais recentemente, foi fotografado com o manto do Boca Juniors.

continua após a publicidade

Pogba está livre no mercado desde que rescindiu contrato com a Velha Senhora, motivada por anos no limbo e 18 meses sem entrar em campo. O atleta estava suspenso após testar positivo, em setembro de 2023, por uso de testosterona, e está em momento de recuperação da forma física.

Dois clubes manifestaram recente interesse no futebol do astro. O Monaco é o que está mais avançado nas tratativas e já tem conversas com o atleta, mas ainda em estágio inicial nas negociações. Quem entrou na corrida foi o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que monitora a situação.

continua após a publicidade

O central brilhou em sua carreira com as camisas do Manchester United e da própria Juve, e foi campeão do mundo com a seleção da França na Copa do Mundo de 2018.

🔵⚪Números de Pogba, que treina em meio ao Mundial, pela seleção da França

⚽ 91 jogos

🥅 11 gol

📤 9 assistências

⌛ 7.104 minutos em campo

🏆 Copa do Mundo (2018) e Nations League (2021)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.