FILADÉLFIA — O Flamengo enfrenta o Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes na tarde desta sexta-feira (20.) A torcida do time carioca fez uma bonita festa no Lincoln Financial Field, estádio localizado na Pensilvânia.

Os torcedores do Flamengo levaram bandeirões, faixas, balões e outros itens para o estádio, que teve um bom público para o jogo do Grupo D. A Torcida do Flamengo é maioria nas arquibancadas com uma diferença considerável para o número dos torcedores do Chelsea, que não chegam a lotar o setor exclusivo de sua torcida.

Torcedores do Flamengo na entrada do time para duelo com o Chelsea no Mundial (Foto by Franck Fife / AFP)

Torcida do Flamengo na partida com o Chelsea no Mundial (Foto: Franck Fife / AFP)

Bandeirão autografado por Zico

Na véspera do jogo com o Chelsea, Zico, maior ídolo da torcida do Flamengo, autografou um dos bandeirões que a torcida levou para a partida. O ex-jogador do Rubro-Negro integra a delegação do time no Mundial de Clubes e participou de um evento da torcida na quinta-feira. Veja o registro:

Presença massiva da torcida do Flamengo na Filadélfia

A torcida do Flamengo ocupa a Filadélfia em peso nesta sexta-feira. Antes do início do jogo com Chelsea, diversos torcedores se reuniram nos arredores do Lincoln Financial Field e deram ares de Maracanã ao estádio norte-americano.

Os brasileiros se apropriaram dos espaços no entorno do estádio para passar energias positivas na busca pela classificação, com direito à fumaça, bandeiras e muito batuque. Rolou até o bom e velho churrasco, que, de fato, transformou o Lincoln Financial Field em um verdadeiro Maracanã.

Alguns torcedores do Chelsea que passavam pelo local pararam para registrar a festa dos flamenguistas antes da partida.

