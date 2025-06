Maestro Júnior vê erro de titular do Flamengo em gol do Chelsea no Mundial

O Chelsea saiu na frente do placar na partida contra o Flamengo, desta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Na ocasião, o ex-jogador Júnior, atual comentarista dos canais Globo, apontou um erro crucial de Wesley na jogada que originou o gol da equipe inglesa.

O lance do tento inglês surgiu através de um passe errado do camisa 43, que era o último homem da linha defensiva do Flamengo na jogada, aos 12 minutos do primeiro tempo. Com resultado da ação do jogador, Pedro Neto conseguiu arrancar de maneira livre em direção do gol do goleiro Rossi para finalizar e marcar.

- É bola de segurança, você como último homem, não importa para onde você chuta, tem que colocar o perigo para longe. Ele tentou na confiança que dava para dar o toque para o Pulgar. A bola carambolou e depois terminou com o Pedro Neto levando a vantagem - disse Júnior.

Flamengo x Chelsea

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís começou o confronto com grande intensidade. O Rubro-negro chegou a comandar as ações em campo, mas em um descuído sofreu o gol do clube inglês. Com o resultado momentâneo, o Flamengo pode terminar a segunda rodada da fase de grupos fora da zona de classificação para as oitavas de final.

Tudo dependerá do resultado do confronto entre Esperánce e Los Angeles FC, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira (20), às 19h (de Brasília). Para o Rubro-Negro perder a segunda colocação do Grupo D, uma das equipes deverá vencer o confronto por mais de dois gols.

