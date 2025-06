Palmeiras deve ter desfalque no meio de campo contra o Inter Miami no Mundial

(Nova Jersey - EUA) - O Palmeiras tem um problema para enfrentar o Inter Miami, na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. O volante Aníbal Moreno sofreu um edema na coxa direita e virou dúvida para a partida decisiva, que será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A lesão aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Após o retorno da delegação a Greensboro, na Carolina do Norte, Aníbal passou por exames médicos que confirmaram o diagnóstico. Segundo comunicado oficial do clube, o jogador já iniciou o tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Como de praxe, o Palmeiras não divulgou um prazo de recuperação, mas a tendência é que o camisa 5 não esteja à disposição de Abel Ferreira para o duelo diante do time de Lionel Messi. Ele será avaliado diariamente.

Aníbal foi titular nas duas primeiras rodadas da fase de grupos e vinha sendo uma peça fundamental no meio-campo alviverde, contribuindo tanto na marcação quanto na saída de bola. Sem ele, o técnico português deve optar por Emiliano Martínez como substituto natural. O argentino tem sido presença constante nas convocações e pode assumir a vaga caso o companheiro realmente não reúna condições de jogo.

O Palmeiras lidera o Grupo A com quatro pontos, mesmo número de pontos do Inter Miami, mas com vantagem no saldo de gols. Por isso, basta um empate para que a equipe brasileira garanta a classificação para as oitavas de final como líder da chave. Em caso de vitória, o Verdão também avança e mantém a primeira colocação. Já o Inter Miami precisa vencer para ultrapassar o time paulista na tabela.

Nesta sexta-feira, os titulares da partida contra o Al Ahly, além de Paulinho, que segue um planejamento individual de controle de carga física, realizaram atividades de recuperação no hotel da delegação. Os demais jogadores foram a campo para um treino técnico que incluiu ativação muscular, construção de jogadas, saídas de bola, inversões de lado, cruzamentos e finalizações. Para encerrar a atividade, Abel Ferreira comandou um trabalho em campo reduzido, com foco em movimentação rápida, troca de passes e tomada de decisão sob pressão. A expectativa agora é pela recuperação de Aníbal Moreno nos próximos dias, enquanto o time segue a preparação para o confronto decisivo contra Messi e companhia.

