Com o Mundial de Clubes 2025 batendo à porta, o Flamengo se prepara para estrear no Grupo D da competição, que acontece em junho, nos Estados Unidos. A estreia será no dia 16, contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O grupo ainda conta com Chelsea (Inglaterra) e o vencedor do confronto entre Club América (México) e Los Angeles FC (EUA).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Mas enquanto a torcida sonha com um título inédito no novo formato da competição, vale relembrar: onde estão os jogadores que participaram do Mundial de 2022, quando o Flamengo terminou em terceiro lugar após perder para o Al-Hilal na semifinal? Do elenco que disputou o Mundial em 2022, dez jogadores se mantiveram no time e outro dois fazem parte da comissão técnica.

Goleiros

Santos – Após perder a titularidade em 2023, o goleiro passou a ser pouco utilizado no Flamengo. Em 2024, acertou sua saída definitiva para o Fortaleza, mas, em 2025, acabou sendo emprestado ao Athletico-PR, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada atual, Santos fez apenas uma partida pelo clube paranaense.

continua após a publicidade

Matheus Cunha – Revelado pelo Flamengo, o atleta continua no elenco Rubro-Negro. Este ano Matheus disputou três partidas do Campeonato Carioca e uma da Copa do Brasil.

Hugo Souza – Após um início promissor no Flamengo, o goleiro foi emprestado ao Chaves, de Portugal, em 2023. Depois de uma temporada na Europa, retornou ao Brasil para defender o Corinthians, também por empréstimo. Com boas atuações, conquistou a titularidade e, no início de 2025, foi contratado em definitivo pelo clube paulista, onde é hoje o goleiro titular.

continua após a publicidade

Hugo Souza defendeu um pênalti decisivo na final do Campeoanto Paulista contra o Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Laterais-direitos

Guillermo Varela – O jogador uruguaio continua no Flamengo. Na temporada atual, Varela disputou 17 partidas pelo clube.

Matheuzinho – Após perder espaço na equipe, o jogador foi contratado pelo Corinthians em 2024. Na atual temporada, Matheuzinho disputou 24 partidas e marcou um gol.

Matheuzinho e Bernabei disputam a bola no confronto entre Internacional e Corinthians (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Zagueiros

Rodrigo Caio – Deixou o Flamengo no fim de 2023 após uma trajetória marcada por conquistas e lesões. Em 2024, teve uma rápida e discreta passagem pelo Grêmio, também prejudicada por problemas físicos. Sem conseguir sequência como atleta, optou por encerrar a carreira e, recentemente, passou a integrar a comissão técnica de Filipe Luís nas categorias de base do Flamengo.

Rodrigo Caio é o novo auxiliar técnico do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Léo Pereira – Contratado pelo Flamengo em 2020, o zagueiro é um dos nomes que se mantiveram no elenco desde então. Atualmente, o jogador é titular da defesa rubro-negra e, na temporada atual, já disputou 20 partidas e marcou um gol.

Fabrício Bruno – Após uma boa passagem pelo Rubro-Negro, inclusive rendendo uma convocação para a Seleção Brasileira, Fabrício Bruno foi comprado pelo Cruzeiro em 2025. O jogador é titular do time mineiro e nesta temporada já disputou 20 partidas e deu uma assistência.

Zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Pablo – Após um empréstimo para o Botafogo, o zagueiro retornou ao Flamengo nesta temporada, mas disputou apenas quatro jogos do Campeonato Carioca.

David Luiz – O ex-jogador da Seleção Brasileira deixou o clube em 2025 rumo ao Fortaleza. Na equipe cearense, o jogador disputou 14 partidas nesta temporada.

David Luiz e Edwin Castro no confroto entre Atlético Bucaramanga e Fortaleza. (foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Laterais-esquerdos

Ayrton Lucas –Ayrton Lucas é outro atleta que se manteve no Flamengo. O lateral-esquerdo já fez mais de 170 partidas pelo clube e, em seu melhor momento, chegou a ser convocado para a Seleção. Na atual temporada o jogador participou de 13 partidas.

Filipe Luís – Se aposentou dos gramados ao fim de 2023 e assumiu um cargo na comissão técnica do Flamengo. No final de 2024, o ex-lateral se tornou o treinador da equipe após a saída de Tite. No comando da equipe, o ex-lateral já esteve à beira do campo em 25 partidas, com um desempenho sólido: apenas duas derrotas até aqui. Em início promissor como treinador, Filipe já soma três títulos no cargo: uma Copa do Brasil, um Campeonato Carioca e uma Supercopa do Brasil.

Joshua celebra gol pelo Flamengo com Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Volantes

Erick Pulgar – Em grande momento no clube. Tornou-se titular e referência na proteção da zaga. Na atual temporada o volante disputou 22 partidas e marcou um gol.

Arturo Vidal – Rescindiu contrato com o Flamengo em 2023 após passagem conturbada. Atualmente defende o Colo-Colo (Chile). Na atual temporada, disputou 10 partidas.

Gerson –Um dos pilares do Flamengo, o meio-campista já disputou mais de 240 partidas pelo clube e é constantemente convocado para a Seleção. Na temporada atual, já disputou 20 partidas, deu quatro assistências e marcou um gol.

Thiago Maia – O volante foi emprestado ao Internacional em março de 2024 e julho do mesmo ano já foi contratado em definitivo. Na atual temporada, Thiago Maia disputou 16 partidas e marcou um gol.

Thiago Maia durante partida contra o Maracanã pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Meias

Everton Ribeiro – Ídolo da torcida, deixou o clube no início de 2024 e atualmente joga pelo Bahia. Na temporada de 2025, o jogador disputou 26 partidas, marcando dois gols e dando duas assistências.

Everton Ribeiro em ação contra o Atlético Nacional (Foto: Letícia Mrtins / EC Bahia)

De Arrascaeta – Um dos jogadores de maior destaque do elenco, o uruguaio chegou ao clube em 2019 e já tem mais de 300 partidas pelo clube. Na atual temporada são 10 gols e cinco assistências.

Atacantes

Gabriel Barbosa – Gabigol chegou ao Flamengo em 2019, desde então disputou 306 partidas e marcou 161 gols. Ao final da temporada de 2024, o jogador não teve seu contrato renovado e optou por reforçar o Cruzeiro. Pelo clube mineiro, Gabriel já marcou nove vezes, uma delas nos últimos minutos da partida contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro.

Gabigol comemorando a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Pedro – O atacante segue na equipe Rubro-negra. Após uma lesão grave em 2024, o jogador retornou aos gramados nesta temporada. Desde que voltou, Pedro disputou oito jogos e marcou quatro gols.

Everton Cebolinha – O jogador se manteve no clube e nesta temporada tem sido mais utilizado. O jogador disputou 17 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Marinho – Teve passagem discreta e saiu em 2023. Hoje joga no Fortaleza. Na atual temporada são 21 partidas disputadas, três gols marcados e quatro assistências.

Marinho e Matheus Bahia no confronto entre Ceará e Fortaleza. (foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Matheus França – O jogador era considerado uma das principais promessas da base do Flamengo e foi vendido em 2023 por aproximadamente 20 milhões de euros ao Crystal Palace, da Inglaterra. Na atual temporada, o jogador disputou sete partidas e deu um gol e uma assistência pelo time inglês.

Matheus França comemora gol do Crystal Palace contra o Southampton (Foto: Reprodução/Instagram)

Treinador: Vitor Pereira – Após uma breve passagem de três meses no comando do Flamengo, o técnico português assumiu o Al-Shabab, da Arábia Saudita, durante a temporada de 2024. No início de 2025, acertou com o Wolverhampton, da Premier League, onde está até hoje.