O Los Angeles FC, possível adversário do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA, mostrou sua força ao golear o Seattle Sounders por 4 a 0, em partida válida pela Conferência Oeste da Major League Soccer (MLS), nesta quarta-feira (14).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O confronto chamou atenção não apenas pelo placar elástico, mas também pela importância dos adversários envolvidos. O Seattle Sounders integra o grupo do Botafogo no Mundial, enquanto o Los Angeles FC disputa com o América, do México, a última vaga no Mundial de Clubes, após a exclusão do Club León.

Amplo domínio do Los Angeles FC

A equipe de Los Angeles controlou as ações da partida e abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com um chute de fora da área do turco Cengiz Ünder, que contou com uma falha do goleiro adversário. Na sequência, o Seattle quase empatou com Pedro de la Vega, que cabeceou uma bola no travessão pouco antes do intervalo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Los Angeles FC consolidou a vitória. Logo aos cinco minutos, Jeremy Ebobisse recebeu um belo lançamento do brasileiro Igor Jesus, limpou o marcador e marcou o segundo. Aos 35 minutos, foi a vez de Denis Bouanga balançar as redes após enfiada de David Martínez Morales. A goleada foi completada aos 41 minutos, quando Yaw Yeboah recebeu na área de Olivier Giroud na área, driblou o zagueiro e finalizou com categoria — a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Cengiz Ünder e Eddie Segura celebram gol do Los Angeles FC (Foto: Ronald Martinez/Getty Images via AFP)

Brasileiros em destaque e Giroud no banco

Os brasileiros Igor Jesus e Marlon foram titulares na equipe do Los Angeles FC e tiveram boa atuação. Já o veterano Olivier Giroud, campeão mundial com a França, vive má fase e começou no banco, mas no segundo tempo entrou e deu a assistência do quarto gol da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Situação na tabela

Com o resultado, o Los Angeles FC chega à quinta colocação da Conferência Oeste da MLS e mantém uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com três vitórias e três empates. Já o Seattle Sounders, que vinha de cinco jogos sem perder, caiu para a sexta posição após a primeira derrota recente.