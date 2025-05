Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo. O ex-jogador do clube carioca fará parte da comissão técnica de Filipe Luís e já esteve no Ninho do Urubu nesta terça-feira (13). Ele assume o lugar de Daniel Alegria, demitido na segunda (12). A informação é do “Ge”, confirmada pelo Lance!.

O pedido partiu diretamente de Filipe Luís, que admira as características do novo, porém antigo, companheiro. Outros ex-jogadores do Flamengo também foram cotados para integrar a comissão, como Diego Ribas.

Relembre a trajetória de Rodrigo Caio no Flamengo

Despedida de Rodrigo Caio, no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Depois de uma longa passagem pelo São Paulo, o zagueiro chegou à Gávea em 2019, onde ficou por cinco temporadas, despedindo-se em 2023 rumo ao Grêmio. Durante os anos de Flamengo, fez 151 jogos, seis gols e levantou 11 taças, sendo o ano de chegada um dos principais do período e da história do clube, quando conquistaram a tríplice coroa.

O Fla começou o histórico ano de 2019 com o título Carioca. Com um futebol avassalador sob o comando de Jorge Jesus, sagrou-se campeão Brasileiro e, poucos dias depois, da Libertadores, em final emocionante com virada nos minutos finais.

Nos anos seguintes, Rodrigo Caio conquistou ainda mais dois Cariocas (2020 e 2021) e duas Supercopas do Brasil (2020, 2021). Além desses, também venceu mais uma Libertadores (2022), um Brasileirão (2020), Copa do Brasil (2022) e a Recopa Sul-Americana (2020).

