Piquerez detalha plano do Palmeiras e rebate jogador do Porto: ‘Se não conhece, não fala’ Lateral participou pela primeira vez das atividades com o restante do elenco após defender o Uruguai na Data Fifa

Piquerez, lateral-esquerdo do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)