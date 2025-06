Enquanto o elenco do Palmeiras se prepara para estrear no Mundial de Clubes, outro time do Verdão desembarca nos Estados Unidos neste mês. O ex-zagueiro Cléber, conhecido como “Clébão”, e os mascotes Periquito e Porco Gobbato estarão em Nova York para o “Palmeiras Day”, evento organizado em parceria com a Puma.

A celebração acontece na próxima terça-feira (17), das 10h às 20h, na loja oficial da marca esportiva na Quinta Avenida. O local será decorado com as cores do clube paulista e terá programação especial ao longo do dia. A chegada dos representantes alviverdes está prevista para 15h.

Entre os destaques do evento estão a exposição do troféu do Mundial de 1951 e o lançamento de uma nova camisa criada especialmente para a competição internacional. Os visitantes também poderão personalizar suas camisas com o patch “Por Um Mundo Mais Verde”, o mesmo utilizado pelo time na partida contra o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro.

A ação integra a campanha “De Fato É Campeão”, lançada no início do ano por Palmeiras e Puma. A campanha será exibida em telões no local e rememora momentos históricos do clube, convocando os torcedores a seguir apoiando o time na atual temporada.

Música brasileira e distribuição de brindes completam a programação para os torcedores que estiverem em Nova York. O evento acontece dois dias após a estreia do Palmeiras no torneio Mundial de Clubes, marcada para o sábado (15), às 19h (horário de Brasília), contra o Porto, no Metlife Stadium, em New Jersey.

Além do Palmeiras, outros dois clubes patrocinados pela PUMA também participam de ações semelhantes na loja flagship da marca em Nova York: o Manchester City, da Inglaterra, teve seu evento realizado no dia 11 de junho, enquanto o Borussia Dortmund, da Alemanha, promove o seu no dia 15.

A loja contará com a exposição do troféu do Mundial de 1951 (Foto: Divulgação/ Palmeiras)

Informações do evento do Palmeiras

Local: Loja oficial da PUMA – Flagship NYC

Endereço: 609 5th Ave, New York, NY 10017, EUA

Data e horário: 17 de junho (terça-feira), das 10h às 20h

Participações especiais: Cléber e mascotes Periquito e Porco Gobbato (a partir das 15h)

Atrações: exposição do troféu do Mundial de 1951, personalização de camisas, cabine de fotos e brindes exclusivos, além de música brasileira