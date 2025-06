Mundial: Jogador do Porto, rival do Palmeiras, revela para qual jogo ele está mais ansioso

O meio-campista Stephan Eustáquio, do FC Porto, já está de olho no Palmeiras, adversário no Grupo A do novo Mundial de Clubes da FIFA. Em entrevista exclusiva à DAZN, o jogador canadense demonstrou respeito pelos rivais e exaltou o clima internacional da competição, que será disputada nos Estados Unidos em 2025.

— O Palmeiras é um adversário muito difícil, o Inter Miami tem suas qualidades e o Al Ahly é fisicamente muito forte. Vão ser jogos muito disputados e é um grupo equilibrado — afirmou Eustáquio.

Ao ser questionado sobre qual partida gera mais expectativa, Eustáquio revelou que está especialmente ansioso para enfrentar o clube brasileiro, apontando o duelo contra o Palmeiras como o mais aguardado.

— É muito difícil dizer, mas eu acho que a partida que mais quero jogar é contra o Palmeiras. Jogar contra uma equipe brasileira do nível do Palmeiras vai ser muito bom — revelou o jogador do Porto.

Para o jogador, o Mundial de Clubes tem um ambiente especial, comparável às principais competições de seleções.

— É uma competição diferente, parecida com o Mundial, a Euro e a Copa América. Agora vamos poder representar o nosso clube nesse palco, vai ser uma aventura. — disse o atleta, que defendeu o Canadá em torneios como a Gold Cup e a Copa América.

Eustáquio também destacou o impacto das torcidas nos EUA e afirmou que confia na presença da torcida do Porto para lotar os estádios no Mundial de Clubes durante as partidas do clube portugues.

— Já joguei nesses estádios nos verões passados. Há muitos portistas em Toronto, espero que possam fazer essa viagem. Acredito que vamos levar muita gente. Mesmo que os outros times tenham muita torcida, isso só aumenta nossa concentração — revelou o atleta.

Confiança no trabalho com Martín Anselmi

O meia valorizou a chegada do técnico Martín Anselmi e seu estilo de jogo ofensivo e disse acreditar que a equipe trabalhando para competir no Mundial.

— É um treinador muito positivo, que gosta de ter a bola e de atacar. Estamos nos preparando bem e queremos mostrar um futebol de qualidade, sem esquecer de vencer, porque sem vitórias não se vai longe — comentou Eustáquio.

Eustáquio com a camisa do Porto (Foto: Reprodução/Instagram/@stephesutaquio)

Polivalência em alta

Questionado sobre sua versatilidade, Eustáquio revelou ter se surpreendido com sua própria capacidade de adaptação. O meia também atuou como zagueiro em alguns momentos nesta temporada

— Nunca pensei jogar como zagueiro, mas estou tentando fazer o melhor para ajudar a equipe. Também atuo como meia, às vezes chego na área adversária. Faço um pouco de tudo, mas sem deixar de ser o Eustáquio que sempre fui — afirmou o atleta.

Experiência no MetLife Stadium

O jogador também comentou sobre o palco da estreia do Porto na competição e que também será o palco da grande final do Mundial de Clubes.

— Já joguei no MetLife contra a Argentina. É um estádio muito grande e bonito. Com milhares de portistas lá, acredito que vamos ter uma força extra — finalizou o jogador.

