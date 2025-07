Palmeiras tem retorno de titulares, e Paulinho segue trabalho individual; veja escalação

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras seguiu, na manhã desta terça-feira (1º), os preparativos para o confronto contra o Chelsea, válido pelas quartas de final do Mundial. Após realizarem trabalhos regenerativos na tarde de ontem, os titulares foram a campo no Novacare Complex, centro de treinamentos do Philadelphia Eagles, equipe da NFL.

Herói da classificação diante do Botafogo, Paulinho realizou atividades individuais de recuperação física para estar à disposição da comissão técnica na próxima sexta-feira. Com minutos limitados, o jogador será novamente operado no Brasil, após o término da competição.

Richard Ríos, Giay e Aníbal Moreno também foram ao gramado, mas fizeram um trabalho separado do restante do elenco. O volante argentino, inclusive, busca recuperar a forma física ideal depois de sofrer um problema muscular na coxa ainda na segunda rodada da fase de grupos.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na sexta-feira (4), Dia da Independência dos Estados Unidos, a partir das 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Este será o primeiro reencontro entre as equipes desde a final do Mundial de Clubes de 2021, quando os ingleses venceram por 2 a 1 com gol de Havertz no segundo tempo da prorrogação.

Paulinho segue trabalho específico de recuperação

Assim como em outras oportunidades em solo norte-americano, Paulinho não participou do treinamento do Palmeiras nesta terça-feira. A intenção do departamento médico é poupá-lo de cargas excessivas durante a semana, para tê-lo em mínimas condições na decisão diante do Chelsea.

Vale lembrar que o atacante está liberado para atuar por apenas 30 minutos, o que já foi suficiente para decidir as oitavas de final. Acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa, Paulinho permaneceu em campo por cerca de 40 minutos, até marcar o gol decisivo e ser substituído na sequência.

Segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, Paulinho será submetido a uma nova cirurgia após o retorno ao Brasil. De acordo com apuração da reportagem, existe, inclusive, a chance de o jogador não atuar mais nesta temporada.

— Explicamos e vamos fazer um novo tratamento. Não queremos que ele passe a temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão (…) basicamente, será uma fixação do osso. Pretendemos usar um implante resistente o suficiente para aguentar a carga. A isso, agregamos o que chamamos de enxerto ósseo, com material do próprio atleta. Vai dar estabilidade, o osso com a maior estabilidade possível para suportar, futuramente, a carga de treinos e jogos a que será submetido — explicou Pedro Pontin, médico ortopedista do Palmeiras.

Novacare Complex, centro de treinamentos dos Eagles, erá a base do Palmeiras na Filadélfia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Provável escalação do Palmeiras

Abel Ferreira será obrigado a promover mudanças na escalação do Palmeiras. Gustavo Gómez e Piquerez, suspensos, além de Murilo, lesionado, serão desfalques. Com isso, a tendência é que o setor defensivo seja formado por Giay, Fuchs, Micael e Vanderlan.

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno); Richard Ríos e Mauricio; Allan (Mayke), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Flaco López se arrisca no futebol americano

Antes do início das atividades do Palmeiras, o atacante Flaco López se arriscou em um novo esporte. Ao lado de dois funcionários dos Eagles, o argentino trocou passes com a bola oval e mostrou certa intimidade com o jogo.

Flaco passou cerca de cinco minutos como novo "quaterback" da equipe da Filadélfia antes da entrada dos demais jogadores do elenco alviverde no gramado.