Palmeiras e Fluminense garantem ‘maior prêmio do ano’ com classificações no Mundial

Palmeiras e Fluminense fizeram história e seguem representando o Brasil no Mundial de Clubes da Fifa. E a classificação às quartas de final da competição não só coloca o nome dos clubes em relevância internacional, como também ajuda aumentar ainda mais o faturamento dos times com premiações. A dupla já garantiu o maior prêmio possível que pode ser conquistado por uma equipe do país.

Isso porque as cifras pagas pela Fifa para os oito melhores classificados supera os valores distribuídos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos campeões do Brasileirão e da {Copa Brasil}, assim como ultrapassa a marca paga pela Conmebol pelo título de Libertadores.

Um dos grandes trunfos da Fifa na estruturação do Mundial de Clubes foi a garantia de que a recompensa financeira seria bastante relevante aos cofres dos clubes participantes. Por mais que os números não mudem a realidade de clubes gigantes da Europa, como Real Madrid, Paris Saint-Germain ou Manchester City, por exemplo, o dinheiro é bastante relevante para equipes brasileiras.

Apenas pela participação na competição, o quarteto formado por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantiu US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões. Até a vaga nas oitavas, cada um dos quatro faturou, no mínimo, US$ 22,7 milhões (R$ 123 milhões) com as cotas fixas pagas pelo Mundial. Além disso, ainda é acrescido um valor variável que depende do desempenho esportivo de cada um na fase de grupos.

Agora, com a vaga nas quartas de final, a premiação paga pela Fifa já saltou para US$ 39,8 milhões, o equivalente a R$ 216 milhões. O valor é o mesmo para Fluminense e Palmeiras porque ambos tiveram campanhas iguais na fase de grupos, com uma vitória e dois empates, o que iguala as bonificações por resultado.

Elenco do Fluminense comemora gol contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Premiação do Mundial supera bônus do Brasil e América do Sul

Após as eliminações de Botafogo e Flamengo, Fluminense e Palmeiras dispararam como os clubes que mais faturaram prêmios na temporada 2025. E a depender da colocação da dupla nas competições que ainda faltam no calendário - incluindo uma possível vaga nas semifinais do Mundial - as equipes podem se manter nesse topo dos times que mais faturaram com premiação.

Em comparação com o Brasil, o Mundial já vai pagar aos clubes quatro vezes e meia mais do que se paga por um possível título do Brasileirão. A liga nacional estabelece esse teto de bônus e os clubes ganham um valor de acordo com suas classificações na tabela. No ano passado, o Botafogo conquistou R$ 48 milhões, valor máximo do torneio.

No caso da Copa do Brasil, a principal competição de mata-mata do país tem uma premiação de R$ 101 milhões para o campeão, valor cerca de duas vezes menor que as cifras pagas pela Fifa aos oito melhores do Mundial. O Flamengo faturou R$ 93,1 milhões com o título em 2024 e, neste ano, a CBF fez um ajuste para aumentar em 5% o valor pago ao vencedor.

Analisando a disputa continental, a Conmebol é quem mais paga de premiação ao campeão, mas ainda assim fica atrás. Em 2024, o Botafogo também levou a Libertadores e ganhou pouco mais de R$ 200 milhões em premiação.

Ou seja, ao somar as premiações do Brasileirão e da Libertadores de 2024, o Botafogo arrecadou um valor que supera em "apenas" R$ 32 milhões as cifras já pagas pela Fifa neste Mundial de Clubes.

Palmeiras e Fluminense enfrentarão os ingleses Chelsea e Manchester City nas quartas de final. Além do sonho da vaga na semifinal, as equipes também miram o posto para aumentar ainda mais a premiação. A classificação às semifinais garante mais US$ 21 milhões, ou R$ 114 milhões, aos quatro concorrentes.