AO VIVO: Acompanhe a terça-feira do Palmeiras no Mundial de Clubes direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras faz nesta terça-feira (1º), sua segunda sessão de treinamentos de olho na partida das quartas de final do Mundial de Clubes. Na sexta-feira (4), o Verdão encara o Chelsea-ING, em jogo que vale vaga na semifinal do torneio.

A maior preocupação de Abel Ferreira para o duelo contra os ingleses é a defesa. Com Piquerez e Gustavo Gómez suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, o treinador avalia as opções para as vagas dos dois titulares. Micael e Vanderlan são os candidatos a entrarem na partida para o próximo jogo.

Abel Ferreira terá mais dois dias de treino até a partida contra o Chelsea, sexta, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, mesmo palco onde o Palmeiras bateu o Botafogo nas oitavas de final, no último sábado.

O que está em jogo

tentar vingar a derrota sofrida na final de 2022, disputada nos Emirados Árabes. Na última partida entre as equipes, o Palmeiras foi derrotado pelos Blues com um gol de Kai Havertz nos minutos finais, após cobrança de pênalti. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Lukaku e Raphael Veiga.

Além da classificação, a partida também vale uma nova premiação milionária para os cofres do clube, que já embolsou pouco menos de R$ 220 milhões (brutos) no torneio. Uma vitória sobre os ingleses, por sua vez, garantiria uma receita extra de 21 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 115 milhões. Leia mais aqui.

E o Paulinho?

O médico ortopedista Pedro Pontin, do Palmeiras, comentou a situação clínica do atacante Paulinho, autor do gol da vitória diante do Botafogo.

O médico também detalhou o procedimento cirúrgico que será realizado após a participação do Palmeiras no Mundial. A equipe está classificada para as quartas de final e, caso chegue à decisão, encerra sua campanha no dia 13 de julho.

Programação do Palmeiras:

DIA 01/07/25 – Terça-feira

10h – Treino no Novacare Complex - Philadelphia Eagles (aberto 15 minutos para imagens)