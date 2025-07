Criança pede em oração que o Palmeiras não ganhe o Mundial e viraliza; veja

Um vídeo gravado durante uma celebração religiosa tem circulado nas redes sociais após uma criança fazer um pedido incomum no altar: que o Palmeiras não conquiste o Mundial de Clubes. A cena, registrada dentro da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Tupã, no Interior de São Paulo rapidamente viralizou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na gravação, o padre conduz uma celebração com várias crianças presentes no altar. Os meninos vão passando pelo microfone e fazendo pedidos de oração. Até que o secador do Palmeiras surge.

— Que Deus proteja a família e que o Palmeiras não ganhe o Mundial

O pedido provoca uma reação imediata entre os presentes. Fiéis começam a rir e aplaudir. Surpreso, o padre responde:

— Eu falo nada, né gente?

➡️ Casimiro se impressiona e sai em defesa de jogador no Mundial: ‘Desrespeitado’

A gravação ocorre justamente durante a disputa do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, competição na qual o Palmeiras acabou de classificar para as quartas de final. O clube tenta conquistar pela primeira vez o título, que historicamente tem sido motivo de provocação entre torcidas brasileiras, já que os principais rivais costumam lembrar que o time ainda não venceu a competição em sua versão oficial organizada pela FIFA.

continua após a publicidade

Até o momento, o vídeo segue disponível na plataforma e continua sendo compartilhado por perfis de humor e páginas esportivas.

Palmeiras vivo no Mundial de Clubes

O Palmeiras iniciou, na tarde desta segunda-feira (30), a preparação para o confronto com o Chelsea, após folgar no domingo, dia seguinte à classificação para as quartas de final do Mundial. Diferente das últimas semanas, quando utilizou a cidade de Greensboro como sede, o elenco permanecerá na Filadélfia até a data da decisão.

+ Concentração ‘equilibrada’: Palmeiras varia trabalho e descanso para seguir no Mundial

Entre os titulares na partida contra o Botafogo, apenas o goleiro Weverton participou das atividades, enquantos os titulares realizaram trabalho regenerativo dentro das instalações da NovaCare, complexo do Filadélfia Eagles, da NFL.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O grupo formado por Marcos Rocha, Lucas Evangelista, Flaco López, Naves, Felipe Anderson, Micael, Benedetti, Vanderlan e Raphael Veiga iniciou a atividade com um bobinho descontraído. Na sequência, realizou um trabalho de agilidade com foco em trocas de direção e, posteriormente, exercícios específicos de troca de passes.