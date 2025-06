O sorteio do Mundial de Clubes reservou um reencontro cercado de tensão e simbolismo: Lionel Messi e Vitinha estarão frente a frente neste domingo (29), às 13h (de Brasília), no duelo entre PSG e Inter Miami, válido pelas oitavas de final do torneio.

A última vez que os dois dividiram um campo foi como companheiros de equipe no PSG, em 2023, mas o ambiente à época não era dos melhores. Segundo o jornal "L’Équipe", os dois se desentenderam durante um treino, após uma entrada mais dura de Vitinha. Irritado, Messi teria dito: “Além de fraco, você ainda me machuca.” A frase, dura e direta, repercutiu dentro e fora do clube.

Na época, surgiram rumores de que Vitinha cogitava deixar Paris por conta do episódio, mas o português usou as redes sociais para negar. No entanto, não ficou claro se ele desmentia o desentendimento ou apenas a suposta vontade de sair.

Vitinha e Messi em momentos diferentes

Dois anos depois, as realidades são bem diferentes. Messi, astro do Inter Miami, deixou Paris em meio a críticas e revelou em entrevista à Apple Music que não foi feliz no período em que vestiu a camisa do PSG.

- Esses dois anos em Paris não foram agradáveis para mim. Não estava feliz no dia a dia, com os treinos, os jogos... Demorei muito para me adaptar a tudo aquilo - disse o argentino.

Vitinha, por sua vez, deu a volta por cima. Consolidou-se como um dos pilares do time comandado por Luis Enrique e também conquistou espaço na seleção portuguesa, com destaques para a conquista da Champions League, em que deu uma assistência na vitória por 5 a 0 contra a Inter de Milão na grande final, e da Nations League vencida nos pênaltis sobre a Espanha.

Vitinha é um dos destaques do PSG e será adversário de Lionel Messi nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: AFP)

