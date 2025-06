PSG e Inter Miami: onde assistir, horário e prováveis escalações

PSG e Inter Miami se enfrentam neste domingo (29), às 13h (horário de Brasília), Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O confronto, válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, terá transmissão da TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

O Inter Miami chega às oitavas de final do Mundial de Clubes após uma primeira fase de altos e baixos. Sob o comando de Javier Mascherano, a equipe empatou com Palmeiras e Al Ahly, venceu o Porto e ficou muito perto de avançar na liderança do Grupo A, mas terminou na segunda posição com cinco pontos somados.

Já o Paris Saint-Germain avançou como líder do Grupo B, com seis pontos. O time de Luis Enrique estreou com vitória sobre o Atlético de Madrid, mas sofreu um revés marcante na segunda rodada ao ser derrotado pelo Botafogo — resultado que teve grande repercussão internacional. A resposta veio na rodada seguinte, com triunfo sobre o Seattle Sounders que garantiu a classificação e a primeira colocação da chave.

Messi revê ex-time no Mundial

O confronto entre Inter Miami e Paris Saint‑Germain terá um ingrediente especial: o reencontro de Lionel Messi com seu ex‑clube. Mais do que um duelo esportivo, o jogo marca um capítulo carregado de simbolismo na trajetória do craque argentino.

Messi defendeu o PSG entre 2021 e 2023. No período, conquistou dois títulos do Campeonato Francês e registrou 32 gols e 35 assistências em 75 partidas. Apesar dos números expressivos, sua relação com a torcida parisiense nunca foi plena. Acostumado a ser reverenciado no Barcelona, o camisa 10 conviveu com vaias frequentes no Parque dos Príncipes, especialmente após as eliminações do clube na Liga dos Campeões.

A tensão chegou ao ápice em maio de 2023, quando Messi foi suspenso por dois jogos após viajar sem autorização para compromissos comerciais na Arábia Saudita, ausentando-se de um treino. O episódio desgastou ainda mais sua imagem interna e contribuiu para uma saída discreta ao fim da temporada.

Messi reencontra o PSG (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Confira as informações do jogo entre PSG e Inter Miami

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X INTER MIAMI

MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: domingo, 29 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Bruno Pires (Fifa/GO)

🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Vitinha; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Mayulu/Dembele) e Doué. (Técnico: Luis Enrique)

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón e Allen; Busquets, Redondo, Segovia e Allende; Messi e Suárez. Técnico: (Javier Mascherano)