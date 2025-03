Messi revela infelicidade em temporadas pelo PSG: ‘Difícil me adaptar’

Lionel Messi teve uma passagem marcante no PSG, embora não tenha sido como muitos esperavam. Atualmente no Inter Miami, o camisa 10 fez um balanço de sua carreira e revelou, em entrevista à Apple Music, divulgada nesta sexta-feira (28), que não foi feliz nos tempos em Paris. O craque analisou a trajetória profissional, falou sobre a própria forma de jogar e relembrou a decisão de assinar com o clube americano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- (Ir para o Paris Saint-Germain) Foi uma decisão que tive que tomar porque precisei deixar o Barcelona. Foram dois anos em que eu não desfrutei, não estava feliz no dia a dia, no treinamento e nas partidas. Foi muito difícil para mim me adaptar a isso - revelou Messi.

continua após a publicidade

Após deixar o Barcelona em agosto de 2021, Messi se juntou ao PSG, onde jogou por duas temporadas, até julho de 2023. Durante o período no clube francês, o argentino atuou em 75 partidas, marcou 32 gols e distribuiu 34 assistências.

O clube catalão não pôde renovar com o jogador devido a "obstáculos econômicos e estruturais", segundo o próprio time anunciou em comunicado à época. Regras salariais da La Liga impediram o argentino de se inscrever para a temporada seguinte.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Silva abre o jogo sobre briga entre Neymar e Cavani

Motivações de Messi em transferência ao Inter Miami

Além disso, Messi não poupou elogios à MLS e crê que a liga seguirá em crescimento recorrente. O camisa 10 também destacou a importância de encontrar um lugar onde sua família pudesse se sentir confortável na escolha de assinar com o Inter Miami.

- Sempre tive a vontade de jogar a MLS. Era algo que me chamava atenção e vir ao Inter Miami foi uma oportunidade, principalmente com tudo que aconteceu nos meus últimos anos em Paris. Me interessei no Miami porque era um clube novo, que estava em crescimento e que eu poderia ajudar. Também sabia que seria uma cidade onde eu e minha família seríamos felizes. Achei que era o momento certo e não me arrependo nem um pouco - seguiu.