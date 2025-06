Pitaco do Guffo: o que você precisa saber sobre os técnicos do Mundial de Clubes

Inter Miami enfrenta Al Ahly no Mundial de Clubes neste sábado (14/06). José Riveiro foi recentemente nomeado técnico do Al Ahly. Diego Simeone é o treinador mais antigo, com 13 anos e meio no Atleti. Pep Guardiola e Abel Ferreira também são treinadores destacados na competição. Vários técnicos novos estrearão nas suas equipes durante o torneio.

Chegou a hora! Neste sábado (14/06), às 21h, o Inter Miami de Messi e Suárez enfrenta o time de maior torcida do continente africano, o Al Ahly do Egito, na abertura do Mundial de Clubes. Um desafio para o espanhol José Riveiro, que acaba de assumir o gigante egípcio, e para um jovem Javier Mascherano que já declarou que seu time “não tem nível” para jogar o torneio. Veja agora, tudo o que você precisa saber sobre os técnicos do Mundial de Clubes.

A competição estará recheada de grandes treinadores, ídolos como Pep Guardiola, Cholo Simeone, Luis Enrique e Marcelo Gallardo. Também haverá lendas como Miguel Angel Russo e Domenec Torrent, e jovens treinadores como Filipe Luis e Vincent Kompany.

As ideias mais conhecidas

Em um torneio curto e intenso, os times que possuem seus treinadores há mais tempo, levam uma vantagem. Nesse quesito, ninguém bate Diego Simeone, que está a 13 anos e meio no Atleti. Inclusive, Simeone foi técnico de Filipe Luis. E o flamenguista replicou no seu time alguns ensinamentos dessa época, como eu já contei aqui. E mesmo que o modelo de jogo de Simeone já seja mundialmente conhecido, é sempre muito difícil jogar contra os “colchoneros”.

Guardiola e a chance de melhorar uma temporada ruim (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Outros dois treinadores cujas ideias e modelos de jogo são muito conhecidos dos adversários são Pep Guardiola, a 8 anos e 11 meses no Manchester City; e Abel Ferreira, que está a 4 anos e meio no Palmeiras. Enquanto Abel ainda tem Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil para disputar, Pep tem no Mundial a redenção de uma temporada que ele classificou como “horrorosa". Só isso já faria do City um dos favoritos ao título.

O cara novo no bloco

Algumas mudanças aconteceram nas últimas semanas e que trazem ao Mundial treinadores que irão começar seus trabalhos com as equipes durante a competição. Neste quesito, o mundo olha para Xabi Alonso para saber como irá jogar o seu Real Madrid. Os Merengues sempre serão favoritos em qualquer competição, mas não me lembro do Madrid estrear treinador em torneio internacional antes.

Xabi Alonso em primeira coletiva pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

A surpresa deste mundial é a ida de Simone Inzaghi para o Al Hilal da Arábia Saudita. Quando o Al Hilal jogar com o Real Madrid na estreia de ambas equipes no dia 18/06, Inzaghi terá apenas 13 dias como treinador do time. E Xabi Alonso apenas 19 dias à frente do Real Madrid. Certamente será um jogo fora do padrão das duas equipes.

Assim, Domenec Torrent está apenas a 22 dias treinando o Monterrey do México. E José Riveiro, o espanhol que comanda o Al Ahly, faz apenas 14 dias. Até parece campeonato brasileiro: vários técnicos novos, tendo que trocar o pneu com o carro andando! Mas, brincadeiras à parte, o que você precisa saber sobre os técnicos do Mundial de Clubes é que eles podem trazer novas ideias e estratégias para a vitrine do futebol. Pelo menos, isso se espera.