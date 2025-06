Foram sorteados nesta segunda-feira, dia 02 de maio, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Este que já foi o torneio mais democrático do país, permitindo que zebras virassem campeãs, hoje virou prioridade dos grandes clubes pelos altos valores das premiações em dinheiro. Só por estar nesta fase, cada clube receberá mais de 3 milhões de reais da CBF. Afinal, o sorteio da Copa do Brasil favoreceu alguém?

continua após a publicidade

Pensando que a premiação pra quem chega na final supera os 33 milhões de reais, o cruzamento que o sorteio colocou tem um peso enorme no calendário dos clubes. E se formos ver na tabela, o lado que tem São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Bahia, Fluminense e Internacional possui um caminho mais tortuoso pra final. O favorecimento ficou para o outro lado da tabela.

É a Tropa do Jardim

No atual momento do futebol brasileiro, ninguém está evoluindo mais aos nossos olhos do que o Cruzeiro de Leonardo Jardim. O técnico português finalmente está vendo suas ideias serem assimiladas e executadas em campo, com o time em segundo lugar no Brasileirão e franco favorito para chegar na final da Copa do Brasil. É bom lembrar que ninguém ganhou mais vezes esse torneio do que a Raposa.

continua após a publicidade

Técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Neste mesmo lado da tabela, dois favoritos se enfrentarão e só irá restar um. No dérbi paulista, Palmeiras e Corinthians farão dois jogos memoráveis, com um leve favoritismo pro Verdão pelo fato de resolver em casa na volta. Mas com a Libertadores e a Sulamericana fora de alcance, o Timão vai com foco total na Copa do Brasil, e Dorival conhece os caminhos do torneio.

A surpresa impossível

Cada vez menos veremos um campeão inédito da Copa do Brasil. Podemos dizer que é praticamente impossível que Retrô, CRB e o CSA sejam campeões em 2025. Os outros dois possíveis campeões inéditos podem sonhar sim, mas só um dos dois acordará feliz do sonho. Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam, com o Massa Bruta chegando em um melhor momento coletivo para os confrontos.

continua após a publicidade

O sorteio da Copa do Brasil repete nas oitavas a final do ano passado entre Flamengo e Galo, que já é uma das maiores rivalidades interestaduais do nosso futebol. Difícil cravar um favorito. Já o São Paulo é favorito contra o Furacão, assim como o Bahia contra o Retrô. Talvez o jogo mais indefinido entre favoritos seja Fluminense contra o Internacional, onde os dois times são muito irregulares e qualquer coisa pode acontecer. De olho no pote de ouro, quem voltar melhor do período do Mundial de Clubes - seja jogando ou treinando - pode aproveitar melhor as chances que o sorteio da Copa do Brasil ofereceu.

Pitaco do Guffo; leia mais colunas

Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

➡️Onde a Libertadores machuca de verdade

➡️A primeira convocação do hexa

➡️Por que tantos técnicos são demitidos no Brasil?

➡️Paquetá, Bruno Henrique e as apostas esportivas