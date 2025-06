Começa neste sábado (14) o primeiro Mundial de Clubes da Fifa no modelo Copa do Mundo, uma competição há muito tempo demandada e que promete jogos muito interessantes. Durante este período, você terá um acompanhamento total desta coluna no torneio, com análises táticas, dados e gráficos. Fique ligado! Por ser realizada nos EUA, talvez não tenha o sucesso de público desejado, mas certamente será uma primeira experiência inesquecível. Entre heróis e vilões, quem pode surpreender no Mundial de Clubes?

Com o final da temporada europeia recém-acontecida - e com uma Data Fifa no meio -, os clubes europeus chegam daquele jeito que já chegavam para o mundial tradicional de fim de ano: sem nenhuma vontade. Isso poderia ser uma vantagem para os adversários, se não fosse o abismo que separa os elencos desses clubes com os do resto do mundo.

Os suspeitos de sempre

Segundo o supercomputador da OPTA, os favoritos para vencer o Mundial são os clubes que todo mundo já sabe: o PSG com 18,5%, o Manchester City com 17,8%, o Bayern de Munique com 12,8%, a Inter de Milão com 12,3% e o Real Madrid com 9,8%. Como os merengues são os únicos que irão estrear treinador, a probabilidade termina sendo menor mesmo. Afinal ainda não sabemos como será o time de Xabi Alonso.

Luis Enrique ergue o troféu da Champions League vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Sinceramente, acho muito difícil que o PSG vença, mesmo sendo hoje o time que joga o futebol mais competitivo no mundo. Sustento essa opinião na ideia de que o jovem elenco de Luis Enrique esticou a corda ao máximo para ganhar a Champions, e psicologicamente é difícil manter a corda esticada depois de um objetivo alcançado.

Desses cinco favoritos da OPTA (e de todo mundo), acredito que o Bayern de Munique seja o mais provável campeão. Além de um elenco recheado de opções para mudar a cara de uma partida, o time vem mordido da eliminação da Champions e pode ser o que mais leve a sério a competição.

E os brasileiros?

Não quero ser o chato que tira a esperança do torcedor sobre a possibilidade de título do seu time. Então, quem quiser sonhar, tá liberado. Mas quem assiste futebol com pelo menos um dos pés no chão, sabe que é pouco provável que um brasileiro vença esse Mundial (e outros mundiais no futuro). A diferença da qualidade técnica e tática entre os elencos da Europa e dos outros continentes é assustadora.

Segundo a OPTA, Palmeiras e Flamengo tem 51% de chances de se classificarem para as oitavas de final. Eu acredito realmente que seja possível que ambos passem de fase. E sonhar com uma final não seria um absurdo, dado a qualidade dos elencos. É torneio curto, se encaixar e embalar, pode acontecer, sim.

Poderá o Flamengo de Pedro e Arrascaeta surpreender? (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já o Fluminense tem 39% de probabilidade de classificação, e o Botafogo 15,6%. Observando o grupo do Flu, a dificuldade está no jogo contra o Mamelodi, da África do Sul. Já o Fogão precisa de um PSG desmotivado para brigar por um segundo lugar atrás do Atlético de Madrid. Complicado.

Pensando em quem pode surpreender no Mundial de Clubes, não sei dizer se Chelsea, Borussia Dortmund ou Juventus seriam surpresas propriamente. São times grandes e ricos, e têm condições de chegar à final. Quem sabe um River Plate? Ou um Al Ahly do Egito? Talvez não seja um torneio para zebras, mas o ano está cheio de campeões surpreendentes. Por que não mais um?

