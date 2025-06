Mundial: com ausências, Flamengo realiza primeiro treino nos EUA

ATLANTIC CITY (EUA) - O Flamengo treinou pela primeira vez nos Estados Unidos nesta quinta-feira (12), na preparação para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe está baseada na Universidade de Stockton, em Atlantic City, Nova Jersey. Os principais destaques da atividade de campo foram as ausências de Alex Sandro e Arrascaeta.

A dupla passa por controle de carga e foram poupados do treinamento no gramado. Ambos foram titulares nos dois jogos das respectivas seleções — brasileira e uruguaia — durante a Data Fifa e, por isso, não treinaram com o grupo nesta tarde.

Além da dupla internacional, Gonzalo Plata e Nico de la Cruz também não estiveram na atividade junto ao restante do elenco. O equatoriano já treina em campo e está próximo de reintegrar o grupo após edema no joelho direito, enquanto o uruguaio segue com trabalho com os fisioterapeutas por conta de entorse no joelho esquerdo e pode ir para o campo ainda nesta semana.

Gonzalo Plata realiza trabalho de transição em treino do Flamengo em preparação para o Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Clima no treino do Flamengo é leve

A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do primeiro treino do Flamengo nos EUA. Pode-se observar clima descontraído entre os jogadores, com muitas risadas ao longo do trabalho. Jorginho, reforço rubro-negro para o Mundial de Clubes, passou por "corredor polonês" como forma de trote, já que treinou com o elenco completo pela primeira vez desde a chegada.

Além disso, outro destaque é o clima de Atlantic City. Ao contrário do Rio de Janeiro, que passa por frente fria e vê o inverno se aproximando, a cidade estadunidense registou 31º C nesta quinta-feira (12).

Evertton Araújo, Filipe Luís e Guillermo Varela em treino do Flamengo nos EUA para o Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

