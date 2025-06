A Inter de Milão garantiu vaga nas oitavas de final após derrotar o River Plate por 2 a 0 no último jogo da fase de grupos do Mundial de Clubes. No entanto, a adversária do Fluminense não poderá contar com quatro jogadores para o restante do torneio, sendo dois titulares.

Os defensores Benjamin Pavard e Yann Bisseck e os meias Hakan Çalhanoglu e Piotr Zielinski voltaram à Itália por não apresentarem condições de jogo até o fim da competição. A informação foi divulgada pela Gazzetta, jornal italiano.

As principais perdas ficam por parte de Pavard e Çalhanoglu, que são jogadores considerados titulares na Inter de Milão. Ambos começaram jogando a final da Champions League contra o PSG. Enquanto o defensor atuou na estreia do time contra o Monterrey, o meia sequer entrou em campo no Mundial de Clubes, assim como Bisseck e Zielinski. Ele foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha (distensão no sóleo da perna direita), sendo a quinta na temporada.

Pavard é um dos titulares da Inter de Milão que não enfrentará o Fluminense (Foto: Divulgação/Instagram)

Embora a Inter de Milão não tenha oficializado o retorno do quarteto à Itália, diversos jornais, incluindo a Gazzetta dello Sport, confirmaram a informação após o time garantir vaga na próxima fase do Mundial de Clubes. A expectativa é que o quarteto só fique à disposição para o início da temporada 2025/26.

Veja as informações do jogo entre Fluminense e Inter de Milão

📅 Segunda-feira, 30 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Oitavas de final

🕐 16h (de Brasília)

📍 Bank of America Stadium, Carolina do Norte, EUA

