A fase de grupos do Mundial de Clubes chegou ao fim - e não faltaram emoções. Em três rodadas recheadas de grandes jogos, goleadas, surpresas e atuações individuais marcantes, vários jogadores colocaram seus nomes na história da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Diante desse cenário, a equipe de jornalistas e colaboradores do Lance! se reuniu para eleger a seleção ideal da primeira fase do torneio. Confira:

Entre brasileiros que brilharam com grandes atuações, favoritos europeus que decepcionaram e surpresas vindas de clubes menos badalados, a fase de grupos do Mundial de Clubes se encerrou deixando boas histórias e aumentando as expectativas para a sequência da competição. Agora, com o mata-mata se aproximando, é hora de virar a chave. A promessa é de duelos ainda mais intensos e novas estrelas surgindo rumo ao título mundial. Com o fim da fase, confira a seleção feita pelo Lance!:

🟢⚪Confira a seleção da fase de Grupos do Mundial, eleita pelo Lance!

⚽ GOL: Bounou (Al-Hilal) - 37,1%

⚽ LTD: Hakimi (PSG) - 62,9%

⚽ ZAG: Sérgio Ramos (Monterrey) - 51,4%

⚽ ZAG: Barboza (Botafogo) - 48,6%

⚽ LTE: Alex Telles (Botafogo) - 34,3%

⚽ MEI: Jude Bellingham (Real Madrid) - 65,7%

⚽ MEI: Vitinha (PSG) 40%

⚽ MEI: Jorginho (Flamengo) - 31.4%

⚽ PTD: Jhon Arias (Fluminense) 82,9%

⚽ PTE: Olise (Bayern de Munique) - 42,8%

⚽ ATA: Igor Jesus (Botafogo) - 65,7%

🌐TEC: Pep Guardiola (Manchester City) - 34,3%

🖤"O cemitério do Futebol está cheio de favoritos"

A seleção se destaca pela presença de três jogadores do Botafogo: Igor Jesus, Alex Telles e Barboza. Não é por acaso. No grupo considerado o "da morte", o time de General Severiano enfrentou o Paris Saint-Germain, campeão da Champions há poucas semanas, e o Atlético de Madrid, tradicional terceira força da Espanha, sempre na briga com Real Madrid e Barcelona.

Time do Botafogo comemorando a classificçaão no Mundial (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Antes da competição começar, muitos apontavam os dois europeus como favoritos absolutos às vagas no mata-mata, deixando o Botafogo praticamente sem chances. No entanto, o Glorioso chegou ao torneio com o bordão “O cemitério do futebol está cheio de favoritos” e fez valer a profecia: venceu o PSG por 1 a 0 e quase segurou o empate contra o Atlético de Madrid, levando o gol da derrota na reta final, que pouco machucou. Assim, o Botafogo avançou com autoridade para as oitavas de final.

➡️Agenda do Mundial de Clubes: veja todos os jogos e horários do mata-mata

🔴Flamengo é soberano no Mundial de Clubes

Após o grande feito do Botafogo, os holofotes se voltaram para o Flamengo, que enfrentaria o Chelsea, um dos integrantes do Big Six - grupo que reúne os seis maiores clubes da Inglaterra. O confronto prometia ser difícil e equilibrado, com o favoritismo pendendo para os britânicos. Mas o que os Blues não contavam é que o Mais Querido já tem histórico de “botar ingleses na roda”.

Flamengo comemora gol diante do Chelsea (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Na principal partida da equipe rubro-negra na fase de grupos, o Flamengo doutrinou o Chelsea. Mesmo começando atrás no placar, os comandados de Filipe Luís mantiveram a calma, mostraram maturidade e conseguiram a virada com um verdadeiro show. O 3 a 1 garantiu a vaga e colocou Jorginho na seleção do torneio.

➡️Brasil lidera? Veja ranking de premiação por país no Mundial de Clubes

⚔️Jhon Arias lidera Fluminense para a classificação as oitavas

Entre os brasileiros na competição, talvez o Fluminense fosse o mais subestimado. Após temporadas irregulares desde a conquista da Libertadores, o Tricolor chegou ao Mundial cercado de dúvidas. Mas o Time de Guerreiros respondeu em campo.

Jhon Arias comemorando gol em Fluminense x Ulsan HD (Foto: Franck Fife/AFP)

Fez um grande jogo contra o Borussia Dortmund, dominou as ações e segurou o empate no segundo duelo entre brasileiros e europeus nesta fase. O nome do time foi o colombiano Jhon Arias, que assumiu a liderança técnica da equipe e se destacou como peça-chave para a classificação às oitavas.

➡️Seleção da rodada do Mundial é anunciada com três brasileiros; veja

🟢Palmeiras sem representantes na seleção, mas também não decepciona

O único brasileiro sem representantes na seleção do Lance! foi o Palmeiras, mas isso não significa que tenha decepcionado. Pelo contrário: a equipe de Abel Ferreira avançou em primeiro lugar no grupo e fez boas exibições.

Maurício e Flaco López comemoram gol do Palmeiras em cima do Inter Miami no Mundial de Clubes. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Na estreia, foi melhor que o Porto, mas não conseguiu a vitória. Mesmo assim, o Verdão entendeu que não havia razão para baixar a cabeça diante de clubes europeus — e ganhou confiança. Na sequência, bateu o Al Ahly, do Egito, e arrancou um empate heroico contra o Inter Miami, de Lionel Messi.

➡️Clubes podem fazer contratações para próxima fase do Mundial; entenda

Richard Ríos e Aníbal Moreno foram os principais destaques da equipe paulista, ficando por pouco fora da seleção final. Os dois meio-campistas foram peças fundamentais na campanha do Palmeiras, e devem seguir como pilares na próxima fase.

