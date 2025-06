Columbia (EUA) - O Fluminense encara a Inter de Milão na próxima segunda-feira (30), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Um dos destaques da campanha do Tricolor na competição é Juan Freytes, argentino que cresceu de produção no momento mais decisivo da equipe no ano.

Contratado junto ao Alianza Lima, do Peru, o zagueiro de 25 anos chegou no início desta temporada. Freytes disputou 28 partidas com a camisa do Fluminense e seu primeiro gol foi justamente no Mundial de Clubes, na vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, a única do Tricolor na competição.

Criticado pela torcida no início da temporada, Freytes acredita que o Mundial de Clubes marcou seu amadurecimento no futebol brasileiro. O zagueiro revela que, no começo de sua passagem pelo Fluminense, ainda "sofria" com o nível do futebol nacional e destaca que, com a camisa do Tricolor, erros como os cometidos no Peru são imperdoáveis.

— A verdade é que no começo foi bem difícil para mim, porque eu vinha de um futebol diferente. No Peru se joga de uma maneira distinta do Brasil. Aqui no Brasil é tudo mais, como vocês dizem, um “jogo bonito”. Os jogadores são muito mais técnicos, e erros que eu cometia no Peru, que lá talvez não tivessem tanta consequência, aqui custam caro, porque os jogadores têm muita experiência — contou o jogador na zona mista do Estádio Eugene Stone III, em Columbia, onde o Fluminense treinou nesta sexta-feira (27).

Boas atuações

O zagueiro é um dos destaques do Fluminense no Mundial de Clubes. O gol contra Ulsan HD foi fundamental na única vitória do Tricolor na competição. Além disso, acumula bons números individuais no torneio.

Juan Freytes no Mundial de Clubes

3 jogos (3 titular) 1 gol 1.3 desarmes por jogo 0.3 interceptações por jogo 4.0 cortes por jogo 1 drible sofrido 69% de eficiência em duelos 5.3 passes longos certos por jogo 0 faltas cometidas 0 cartões Nota Sofascore 7.30

Defensores com mais bolas longas certas na competição

19 - Sergio Ramos (Monterrey) 17 - Marquinhos (PSG) 17 - Lucas Martínez Quarta (River Plate) 16 - Juan Freytes (Fluminense) 13 - Nicolás Otamendi (Benfica)

— Mas eu acho que ainda tenho muito a melhorar. Jogo após jogo, a gente comete erros que podem se transformar em aprendizado, como qualquer jogador de futebol. No começo, a torcida demonstrou seu descontentamento comigo, mas eu sempre mantive a calma, porque sabia que era um processo de adaptação. Conversei com pessoas do clube, que tiveram paciência comigo e me passaram tranquilidade. Agora, é seguir crescendo e ajudando onde eu for necessário, como acabei de dizer, o mais importante é o clube que a gente representa. O desempenho individual vem depois. Sei que, estando melhor fisicamente e tecnicamente, vou poder ajudar mais, seja como titular ou vindo do banco para pressionar. Estou muito feliz e tranquilo no Fluminense, estou curtindo muito. É um clube lindo e cheio de história.

Freytes é um dos destaques do Fluminense nos Estados Unidos (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Decisão no Mundial de Clubes

O Fluminense entra em campo na próxima segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), contra a Inter de Milão, no estádio Bank of América, em Charlotte, na Carolina do Norte. O Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final ao terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo F, com uma vitória e dois empates. Por outro lado, o time italiano foi líder de sua chave, com duas vitórias e um empate.