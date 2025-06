Os 16 times que avançaram para as oitavas de final do Mundial de Clubes receberam uma boa notícia, além da classificação. Segundo o regulamento da Fifa, as equipes que passaram de fase têm a possibilidade de alterar a lista de inscritos para o restante do torneio. De acordo com as normas da entidade, entre esta sexta-feira (27) e a próxima quinta-feira (3), os clubes poderão retirar e adicionar jogadores. Entenda:

Conforme o regulamento, nesse período, os times classificados para as oitavas podem excluir jogadores que estejam em fim de contrato, desde que sejam substituídos por outros atletas. Além disso, é permitido inscrever até dois novos jogadores, que podem ser adicionados à lista original sem a necessidade de excluir nenhum outro atleta.

Apesar da flexibilidade, a Fifa estabelece um limite: as alterações na lista de inscritos - sejam substituições ou adições - só podem ocorrer até seis vezes. Ou seja, cada equipe poderá fazer no máximo seis mudanças em sua lista para a sequência da competição.

Confira o regulamento da Fifa para o Mundial

"Durante o período de 27 de junho a 3 de julho de 2025, os clubes podem substituir jogadores cujos contratos tenham expirado naturalmente durante a competição. Durante esse período, os clubes também podem adicionar até dois novos jogadores, que não contarão para o máximo de 35 jogadores na lista final. O número total de jogadores alterados ou adicionados à lista final não pode exceder seis. Os jogadores novos e os substitutos não precisam ter sido incluídos previamente na lista provisória de jogadores do clube. Para evitar dúvidas, as substituições de goleiros devido a lesão ou doença não contam para o limite de seis mudanças permitidas"

Agenda do Mundial de Clubes

⚽Oitavas de Final

📅Sábado, 28 de junho

13h - Palmeiras x Botafogo - Lincoln Financial Field, Filadélfia

17h - Benfica x Chelsea - Estádio Bank of America, Charlotte

📅Domingo, 29 de junho

13h - Paris Saint-Germain x Inter Miami - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

17h - Flamengo x Bayern de Munique - Estádio Hard Rock, Miami

📅Segunda-feira, 30 de junho

16h - Inter de Milão x Fluminense - Estádio Bank of America, Charlotte

- Estádio Bank of America, Charlotte 22h - Manchester City x Al Hilal - Camping World Stadium, Orlando

📅Terça-feira, 1º de julho

16h - Real Madrid x Juventus - Estádio Hard Rock, Miami

22h - Borussia Dortmund x Monterrey - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

⚽Quartas de Final

📅Sexta-feira, 4 de julho

16h - (Vencedor de Inter de Milão/Fluminense) x (Vencedor de Man. City/Al Hilal) - Orlando

22h - (Vencedor de Palmeiras/Botafogo) x (Vencedor de Benfica/Chelsea) - Filadélfia

📅Sábado, 5 de julho

13h - (Vencedor de PSG/Inter Miami) x (Vencedor de Flamengo/Bayern) - Atlanta

17h - (Vencedor de Real Madrid/Juventus) x (Vencedor de Dortmund/Monterrey) - Nova Jersey

⚽Semifinais

📅Terça-feira, 8 de julho

16h - Semifinal 1 - Estádio MetLife, Nova Jersey

📅Quarta-feira, 9 de julho

16h - Semifinal 2 - Estádio MetLife, Nova Jersey

⚽A Grande Final

📅Domingo, 13 de julho

16h - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2 - Estádio MetLife, Nova Jersey

Metlife Stadium será o palco da final do Mundial de Clubes de 2026 (Foto: Reprodução)

A Agenda Detalhada de Cada Brasileiro

Palmeiras ou Botafogo: Quem avançar do confronto brasileiro jogará as quartas de final na sexta-feira (04/07) às 22h . A semifinal para esta chave será na terça (08/07) às 16h , e a final no domingo (13/07) às 16h .

Quem avançar do confronto brasileiro jogará as quartas de final na . A semifinal para esta chave será na , e a final no . Fluminense: Caso avance, joga as quartas na sexta (04/07) às 16h , a semifinal na terça (08/07) às 16h , e a final no domingo (13/07) às 16h .

Caso avance, joga as quartas na , a semifinal na , e a final no . Flamengo: Se passar pelo Bayern, joga as quartas no sábado (05/07) às 13h, a semifinal na quarta (09/07) às 16h, e a final no domingo (13/07) às 16h.

