Pitaco do Guffo: o Fluminense pode fazer história

Fluminense enfrenta Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes em New Jersey.

Nesta terça-feira (08/07), o Fluminense encara o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes, em New Jersey. O jogo já foi posto em contexto pelo seu técnico Renato Gaúcho: "Respeito muito o Chelsea, mas nosso objetivo é fazer a final". Embalados pela confiança do seu técnico, o Fluminense pode fazer história.

Enquanto todas as casas de apostas no mundo colocam os Blues como favoritos para vencer o jogo (a média é 60% pro Chelsea, 20% pro Flu e 20% pro empate), o supercomputador da Opta já cravou o favoritismo inglês: probabilidade de 81% do Chelsea passar pra final contra 19% do Fluminense. A estatística especializada coloca o tricolor carioca como uma verdadeira zebra.

Os Blues nos eixos

A gangorra das ausências e retornos também afetou o Chelsea, que não deve ter seu capitão Reese James (lesionado), e Delap e Colwill por suspensão. Só que o time terá a volta de Caicedo, o que é um enorme reforço já que o equatoriano é o eixo principal de equilíbrio dos Blues. A dinâmica do Chelsea com ele em campo muda para melhor, e irá exigir mais do meio campo tricolor.

Pro lugar de Delap provavelmente jogue o brasileiro João Pedro, com o objetivo de manter o bom aproveitamento de 30% dos ingleses na conversão de chances criadas. E se o Fluminense quer ter chances de passar, precisa não deixar que Cole Palmer finalize da chamada “zona 14", espaço que fica na entrada da área e de onde ele é matador. Atenção redobrada nisso!

A Copa de Arias

O perfil do instagram do Fluminense publicou essa semana um reels com depoimentos de todos os jogadores do elenco dizendo a cidade e país de onde são. Material muito bacana que mostra como se trata do Flu mais internacional dos últimos anos, e que tem uma enorme representatividade sul-americana. Isso conta no motivacional. E Jhon Arias em seus depoimentos deixa muito claro que ele entende o significado de um time da América do Sul chegar na final.

Jhon Arias comemora a classificação do Fluminense para as semifinais do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

É que essa é a Copa do colombiano: ele lidera o ranking de chances criadas (10) na competição, e também marcou gols decisivos na campanha tricolor. Com a calma e assertividade dos grandes craques, Arias lidera em campo quando o Flu tem a posse. Por isso também deve ter cuidado redobrado por parte dos adversários, o que pode gerar espaços para Cano, Hércules e quem mais conseguir infiltrar pelo meio e surpreender ao Chelsea. Afinal, o Fluminense pode fazer história, e para enfrentar as previsões e probabilidades, surpresas serão necessárias.