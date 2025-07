Fluminense e Chelsea se enfrentam na terça-feira (8), no MetLife Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes. Após eliminar a Inter de Milão e o Al-Hilal, o Tricolor tenta fazer história e chegar à final da primeira edição da competição no atual formato. Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça, colunistas do Lance!, responderam o que precisa ser feito para o Flu vencer os Blues.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, durante jogo contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Opinião: Eduardo Tironi

Eduardo Tironi disse que o Fluminense precisará fazer uma partida perfeita para avançar, e que o Chelsea é outro em relação àquele que perdeu para o Flamengo na fase de grupos.

— É a partida perfeita. O Fluminense tem que fazer uma partida perfeita, tem que jogar mais do que já jogou nesse Mundial, embora tenha jogado bem, mas precisa jogar mais. Acho que tem que manter a formação com três zagueiros. Bola no Arias, que é um dos melhores jogadores desse Mundial, mas é a partida perfeita. O Chelsea que perdeu do Flamengo não é o Chelsea que ganhou do Palmeiras.

O colunista também falou sobre a importância do Flu não ficar em desvantagem no placar na reta final da partida,

— E acho que uma coisa importante para o Fluminense é ele conseguir esticar o jogo sem placar desfavorável, porque ficou claro no jogo contra o Flamengo, assim como ficou claro no jogo contra o Palmeiras, o cansaço do Chelsea no segundo tempo. O segundo gol que o Palmeiras toma é no momento em que o time do Chelsea estava cansado e o Palmeiras estava conseguindo se impor. Foi ali naquele momento que ele tomou o gol, e aí esfacelou o Palmeiras. Mas acho que se o Fluminense conseguir levar o jogo sem placar desfavorável, levar no 0 a 0, ou com vantagem no placar, ele tem alguma chance. Acho difícil, mas acho que precisa ser a partida perfeita. E a dica que eu falo é essa, tentar empurrar o jogo o máximo possível.

Opinião: Gustavo Fogaça

Gustavo Fogaça também aponta o Chelsea como favorito, mas vê boas chances do Fluminense vencer.

— Todos os prognósticos de especialistas e das casas de apostas colocam o Chelsea como franco favorito contra o Fluminense. Isso porque sempre é analisado o preço do elenco dos times, e a execução histórica contra adversários em competições diferentes. Por exemplo, tem peso maior para análise um jogo na Premier League que no Brasileirão. Dentro dessa ótica, óbvio que o Chelsea tem todas as ferramentas para chegar na final.

— Só que o futebol, com a sua biomecânica, é o único esporte coletivo onde o favorito não vence sempre. E fatores como a determinação e a concentração incidem enormemente. Claro que o Fluminense terá que dobrar o foco defensivo: o brasileiro João Pedro deve ser titular, e mesmo com a ausência de Reese James, a volta de Caicedo recoloca os Blues no seu eixo.

— São duas equipes perigosas, que marcam mais gols do que o esperado (a média de gols marcados é maior que a de gols esperados/xG). A inteligência tricolor tem que passar por não ceder espaços, e quando tiver a bola, mostrar essa eficiência de converter chances em gols. E claro, o goleiro Fábio - que vive grande fase - será muito exigido e pode ser determinante.

O colunista também ressaltou a importância do setor defensivo tricolor para a partida e exaltou a fase do goleiro Fábio.

— Pessoalmente, acredito na possibilidade do Fluminense passar, com Renato Gaúcho tendo o grupo na mão e suas estratégias tem se mostrado corretas e bem executadas até aqui. Sabendo sofrer e aguentando a pressão do Chelsea, chances aparecerão pro Flu. Restará aproveitá-las devidamente.

