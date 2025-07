PSG x Real Madrid: jornalistas do Lance! fazem ‘cara a cara’ do Mundial

PSG e Real Madrid se enfrentam pela semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). Mas qual dos gigantes europeus tem o melhor time titular? Jornalistas do Lance! especializados na cobertura de futebol internacional, Gabriel Bergone, Lucas Borges e Tiago Mendes foram desafiados a responder um "cara a cara" entre as equipes. Veja o resultado no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gabriel Bergone - 🟦🟥 PSG 6 x 5 Real Madrid ⬜🟨

Gianluigi Donnaruma x Thibaut Courtois - ⬜🟨

Achraf Hakimi x Trent Alexander-Arnold - 🟦🟥

Marquinhos x Raúl Asencio - 🟦🟥

Lucas Beraldo x Antonio Rüdiger - ⬜🟨

Nuno Mendes x Frán García - 🟦🟥

Fabián Ruiz x Aurélien Tchouaméni - 🟦🟥

Vitinha x Jude Bellingham - 🟦🟥

João Neves x Arda Güler - ⬜🟨

Desiré Doué x Federico Valverde - ⬜🟨

Bradley Barcola x Vinícius Júnior - ⬜🟨

Khvicha Kvaratskhelia x Kylian Mbappé - 🟦🟥

continua após a publicidade

Lucas Borges - 🟦🟥 PSG 7 x 4 Real Madrid ⬜🟨

Gianluigi Donnaruma x Thibaut Courtois - ⬜🟨

Achraf Hakimi x Trent Alexander-Arnold - 🟦🟥

Marquinhos x Raúl Asencio - 🟦🟥

Lucas Beraldo x Antonio Rüdiger - ⬜🟨

Nuno Mendes x Fran García - 🟦🟥

Fabián Ruiz x Aurélien Tchouaméni - 🟦🟥

Vitinha x Jude Bellingham - ⬜🟨

João Neves x Arda Güler - 🟦🟥

Desiré Doué x Federico Valverde - 🟦🟥

Bradley Barcola x Vinícius Júnior - ⬜🟨

Khvicha Kvaratskhelia x Kylian Mbappé - 🟦🟥

Tiago Mendes - 🟦🟥 PSG 6 x 5 Real Madrid ⬜🟨

Gianluigi Donnaruma x Thibaut Courtois - ⬜🟨

Achraf Hakimi x Trent Alexander-Arnold - 🟦🟥

Marquinhos x Raúl Asencio - 🟦🟥

Lucas Beraldo x Antonio Rüdiger - ⬜🟨

Nuno Mendes x Fran García - 🟦🟥

Fabián Ruiz x Aurélien Tchouaméni - ⬜🟨

Vitinha x Jude Bellingham - 🟦🟥

João Neves x Arda Güler - 🟦🟥

Desiré Doué x Federico Valverde - ⬜🟨

Bradley Barcola x Vinícius Júnior -⬜🟨

Khvicha Kvaratskhelia x Kylian Mbappé - 🟦🟥

continua após a publicidade

*Para o "cara a cara", foram utilizadas prováveis escalações. Mbappé não é certeza entre os titulares, assim como Dembelé pode pintar no PSG. Suspensos, os zagueiros Willian Pacho e Lucas Hernández são desfalques para o time francês.

Kvaratskhelia e Mbappé, atacantes de PSG e Real Madrid, respectivamente (Fotos: AFP)

➡️ Fluminense x Chelsea e PSG x Real Madrid: quem passa no Mundial? Confira palpites do Lance!

PSG x Real Madrid: astros serão titulares?

As principais dúvidas dos treinadores Luis Enrique e Xabi Alonso, respectivos comandantes de PSG e Real Madrid, são as escalações de grandes astros franceses como titulares.

Com lesão na coxa, Ousmane Dembelé voltou a estar disponível para o clube parisiense nas oitavas de final, quando entrou no decorrer do duelo com o Inter Miami. Nas quartas, a situação se repetiu contra o Bayern de Munique. Dessa vez, porém, o candidato à Bola de Ouro balançou as redes para garantir a vitória por 2 a 0 do PSG. Resta a dúvida se Luis Enrique barrará um dos homens de frente para a entrada do craque.

A situação de Kylian Mbappé no Real Madrid é bastante similar. O atacante sofreu uma gastroenterite e chegou a ser hospitalizado. O "Tartaruga Ninja" retornou nas oitavas de final, diante da Juventus, e marcou um golaço na fase seguinte contra o Borussia Dortmund. No entanto, a decisão de Xabi Alonso não passa apenas pela condição física do craque, mas também pelo ótimo momento de seu substituto: o jovem Gonzalo García. Formado em "Lá Fabrica", o atacante de 21 anos assumiu a titularidade e contribuiu com quatro gols e uma assistência no Mundial de Clubes até o momento.

O vencedor de PSG x Real Madrid enfrentará o ganhador do confronto entre Fluminense e Chelsea na final do Mundial de Clubes, que será definido anteriormente, já nesta terça-feira (8). A decisão acontece no domingo (13), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.