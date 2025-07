Esposa de Thiago Silva relembra polêmica com ex-treinador do Chelsea: ‘Desabafo’

O Fluminense encara o Chelsea, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Para a ocasião, o Lance! relembrou uma polêmica envolvendo Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, com o técnico Mauricio Pochettino, ex-técnico do clube inglês.

O caso aconteceu em fevereiro de 2024. No período, Thiago Silva ainda defendia o Chelsea. Após uma derrota do clube inglês para o Wolverhampton por 4 a 2, pela Premier League, a esposa do zagueiro realizou um desabafo sobre o momento do clube e pediu mudanças nas redes sociais.

A atitude da influenciadora repercutiu de forma negativa. Contudo, Belle explicou que a publicação foi apenas um desabafo e negou qualquer tipo de desavença com Pochettino, que atualmente comanda a seleção dos Estados Unidos.

- Aquilo, na verdade, foi um desabafo de torcedor. Coisa que o familiar toma nas costas. Porque na verdade somos torcedores. Quando o Thiago está em um clube, me torno torcedora daquele time. Não tem como ele ganhar sozinho. O clube vinha de um problema recorrente. Era uma coisa que não era só eu que falei, os torcedores e a própria mídia britânica falava sobre a necessidade de mudanças - iniciou a influenciadora, antes de completar.

- Julgavam que era o treinador, tinha gente também que falava que eram peças do elenco que precisavam ser mudadas. Mas não foi uma indireta. Não tivemos problema com o Pochettino. Depois conversamos com ele. São coisas, que tomou uma proporção maior por ser uma mulher de jogador - concluiu.

Fluminense no Mundial

A equipe tricolor chega para enfrentar a equipe inglesa na semifinal do Mundial de Clubes após uma campanha de destaque. O tricolor classificou na segunda colocação do Grupo F, ao lado do Borussia Dortmund, da Alemanha, o Tricolor eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal.

Agora, falta apenas mais uma vitória para a equipe de Renato Gaúcho alcançar a tão desejada final do novo torneio da Fifa. A missão é encarar o Chelsea, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Caso o clube carioca confirme a classifcação, irá enfrentar na decisão o vencedor de Real Madrid x PSG. As equipes europeias disputa a vaga na final na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.