CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> RIVALIDADE NOS PALCOS: durante a cerimônia de abertura da final, dois palcos foram montados no gramado do Maracanã. Em um deles, o cantor de pagode Ferrugem, que é torcedor declarado do Tricolor, puxou algumas músicas do clube carioca, enquanto o grupo de cumbia Yerba Brava embalou a torcida do Boca Juniors. A disputa começou antes mesmo do apito inicial.



> O CHORO DO PIT: conhecido pelo jeito durão, o zagueiro/volante Felipe Melo não conteve as lágrimas durante a execução do hino nacional brasileiro. Ruf ruf só com a bola rolando.



> L DECIDE! Fazendo o L de Lorenzo e Leonella, o gol marcado aos 36 minutos também foi para Germán Cano fazer o L de Libertadores. Artilheiro da competição, o centroavante consolidou de vez o seu espaço de importância na história do Fluminense.



> DEIXARAM CHEGAR: o Fluminense recuou bastante no segundo tempo. Resultado disso? Gol do Boca. Advíncula, em uma jogada manjada, recebeu pela direita, abriu para o meio, ninguém apertou e o lateral peruano acertou um belo chute no canto direito do goleiro Fábio. Minutos antes, o mesmo jogador havia tentado algo parecido, mas acertou a rede pelo lado de fora, em uma finalização no canto esquerdo.



>A PROFECIA DO PROFESSOR DINIZ! Decisivo durante todo mata-mata da Libertadores, John Kennedy foi o autor do gol título do Fluminense. O atacante entrou no segundo tempo e diante de uma profecia do técnico Fernando Diniz que, antes de colocar o jogador em campo, falou que o atleta faria o gol que levaria o Tricolor à Glória Eterna. E o lance para a eternidade aconteceu aos 8 minutos do primeiro tempo extra, quando Diogo Barbosa lançou, Keno ajeitou de cabeça e o Presidente acertou um chute de extrema felicidade na entrada da área. Gol que também rendeu a expulsão do camisa 9, que já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo ao comemorar na escadinha de acesso à torcida no Maracanã.