Chelsea enfrentará mais fraco dos times brasileiros no Mundial, diz site inglês

O site do canal de TV, ESPN Inglaterra, cravou o Fluminense como mais fraco dos quatro times brasileiros que foram para o Mundial. O tricolor será o adversário do Chelsea, de Londres, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, por uma vaga na final do torneio.

Em publicação assinada pelo jornalista Mark Ogden, ele opina que o time inglês tem um obstáculo menos complexo do que poderia ter pela frente.

— Apesar de tudo, incluindo o barulho fora de campo que frequentemente acompanha o clube, o Chelsea chegou às semifinais e enfrentará, sem dúvida, o mais fraco dos quatro times brasileiros, o Fluminense, que superou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas de final — disse.

Para o confronto, os Blues estarão desfalcados de dois titulares: o centroavante Liam Delap e o zagueiro Levi Colwill, que estão automaticamente suspensos após receberem o segundo cartão amarelo diante do Palmeiras. Contudo, o meia Moisés Caicedo retorna e é provável que, na vaga de Delap, o técnico Enzo Maresca promova o recém chegado atacante - e ex-tricolor - João Pedro.

Para Ogden, o time do Chelsea também não é um exemplo daquilo que se pode ter como referência em futebol, caracterizando a chegada à semifinal como "sorte".

— A forma como o Chelsea chegou até aqui se deve mais à sorte do que a um bom planejamento. O time de Maresca foi medíocre durante a fase de grupos, quando foi facilmente derrotado pelo Flamengo, mas chegou às quartas de final após um empate ridículo nas oitavas de final contra o Benfica, em Charlotte, que sofreu um atraso de duas horas devido ao mau tempo e viu o time português criar chances de vencer o jogo — afirmou.

Mais motivo$ para avançar

A equipe azul e branca possui um motivo extra para enfrentar o Tricolor Carioca; e isso diz respeito ao financeiro, afinal, quem vencer e avançar para a grande final embolsará 21 milhões de dólares (cerca de R$113 milhões, de acordo com a cotação atual).

Curiosamente, essa é praticamente a quantia que o Chelsea precisa para pagar a multa que levou da UEFA por conta do Fair Play Financeiro. A instituição foi sancionada em 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) por descumprir as regras financeiras impostas pela entidade.

