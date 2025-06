No Rose Bowl, Sergio Ramos e Lautaro Martínez personificaram o jogo

PASADENA (EUA) - Monterrey e Inter de Milão empataram por 1 a 1 uma partida ao mesmo tempo distinta e parelha nesta terça-feira (17), no Rose Bowl, pelo Mundial de Clubes da Fifa. Distinta porque duelaram expondo modelos opostos de jogo, e parelha porque, cada um a seu modo, conseguiu fazer frente ao adversário. Dois jogadores extraclasse personificaram isso: Sergio Ramos e Lautaro Martínez.

O zagueiro espanhol que fez história pelo Real Madrid mostrou ao mundo que, mesmo aos 39 anos, consegue ser soberano na defesa. A qualidade de sempre e a experiência acumulada até agora permitem que ele corra pouco, mas o suficiente para escolher o jogador certo a marcar.

Diante da Inter de Milão, Sergio Ramos foi o mais central dos cinco defensores em linha do Monterrey. E, daquela posição, organizava o posicionamento dos companheiros, erguia o braço a toda hora para pedir impedimento aos auxiliares brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires, e era a voz espanhola que argumentava pelos mexicanos perante o árbitro Wilton Pereira Sampaio — que, diga-se desde já, teve boa atuação.

No jogo propriamente dito, Sergio Ramos não teve nenhum trabalho para anular Esposito (que, a bem da verdade, conseguiu se autoanular no primeiro tempo), mas teve algum trabalho para conter o ímpeto de Lautaro Martínez.

O atacante argentino se movimentou bastante, na maior parte do tempo ocupando um espaço à esquerda do campo, entre a intermediária ofensiva e a área do Monterrey. O trabalho de pivô e o giro rápido foram constantes no jogo, e foi justamente nesses momentos que Lautaro Martínez conseguiu levar vantagem sobre Sergio Ramos.

Inter de Milão propositiva, Monterrey reativo

Foram essas características individuais que fizeram com que Ramos e Lautaro personificassem o que foi o jogo válido pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes. Sob a batuta do defensor espanhol, o Monterrey foi essencialmente um time reativo, que tratou de se defender e ir ao ataque quando teve oportunidade para isso. Não por acaso, foi Sergio Ramos quem abriu o placar, numa jogada que cansou de repetir em seus tempos de Real Madrid — cobrança de escanteio e testaço para o gol.

A Inter de Milão, por sua vez, foi propositiva. Mais organizada, trocando passes de pé em pé, jogando bolas em profundidade e fazendo boas inversões, a equipe italiana foi mais ofensiva. E, ainda que Lautaro Martínez fizesse o seu gol a partir de uma bola parada, a jogada em si contou com tudo aquilo: cruzamento perfeito no segundo pau, passe para o meio e chegada bem estruturada para o gol. No segundo tempo, ele ainda teve um gol anulado por impedimento.

No jogo que opôs duas escolas diferentes no Rose Bowl, quem deu aula de futebol foi Sergio Ramos e Lautaro Martínez.